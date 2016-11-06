DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel tutuklandı

HDP'li (Halkların Demokratik Partisi) milletvekillerin gözaltına alınmasını protesto için Cuma günü Diyarbakır'da düzenlenen gösteride gözaltına alınan DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Tuncel, emniyetteki işlemlerinin ardından Pazar günü adliyeye sevk edildi.

Tuncel, savcılık sorgusu ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, Tuncel'in tutuklanmasına karar verdi.

HDP'nin, aralarında partinin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu dokuz milletvekili Cuma günü tutuklanmıştı.

Parti Pazar günü, TBMM'deki çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.