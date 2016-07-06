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DBP Eş Genel Başkanı Tuncel: İdil çıkışında polisler tarafından ölümle tehdit edildim

"Korkacak olsak bu mücadeleye girmezdik"

06 Temmuz 2016 19:42

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak’ın ilçelerinde bayram ziyaretlerinde bulunan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, İdil çıkışında polisler tarafından tehdit edildiğini söyledi. Tuncel sosyal meddya hesabı Twitter üzerinden “İdil çıkışında AKP polisleri tarafından ölümle tehdit edildim” diye yazdı.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, bayram dolayısıyla DBP MYK üyeleri ile birlikte Şırnak’ın ilçelerine ziyarette bulundu. Önce Silopi’ye giden heyet ardından İdil’e geçti. Daha sonra ilçeden ayrılan heyetin İdil çıkışında tehdit edildiği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından tehdit edildiğini duyuran Tuncel, “İdil çıkışında AKP polisleri tarafından ölümle tehdit edildim. Korkacak olsak bu mücadeleye girmezdik” dedi.

 

 

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