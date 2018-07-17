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DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan 8 Şubat'tan beri tutuklu

17 Temmuz 2018 00:06

Demokratik Bölgeler Partisi  (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, "Örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 21 Eylül'e ertelendi.

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin açıklamaları gerekçe gösterilerek "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan 8 Şubat'ta tutuklanmıştı. Arslan, bugün Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. 

Artıgerçek'te yer alan habere göre, davanın ilk duruşmaasında mahkeme heyeti, Arslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki  duruşma 21 Eylül'e ertelendi. 

 

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