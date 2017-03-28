DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’e tutuklama kararı

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’e yargılandığı mahkeme tarafından 8 yıl, 9 ay hapis cezası verildi ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Mahkeme, Yüksek’e ‘örgüt üyeliğinden’ en üst sınır olan 8 yıl, 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca DBP Eş Başkanı Yüksek’in tutuklanması için yakalama kararı çıkardı.

Kamuran Yüksek'ten açıklama

Yüksek, hakkında verilen karar sonrası yazılı olarak şu açıklamayı yaptı:

Hakkımda Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bugün örgüt üyesi olmak suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tutuklama yönünde yakalama kararı verildi.

Aynı dosya kapsamında ve aynı mahkeme tarafından 5 ay süreyle tutuklu yargılanırken 7 Ekim 2016 da örgüt üyesi olma suçunun oluşmadığı, suç vasfının değişebileceği değerlendirmesiyle tahliye kararı verilmişti.

Aradan geçen kısa süre içerisinde acaba ne değişti de mahkeme örgüt üyesi olma suçlamasıyla hemde üst sınırdan hızla ceza verip aynı zamanda tutuklama kararı çıkarıldı?

Dava dosyasına yeni bir delil sunulmamasına, aksine savunma hakkımız çerçevesinde soruşturmanın genişletilmesi, tanıkların dinlenmesi, delillerin araştırılmasını talep ettiğimiz halde bunların hiçbirini kabul etmeyip hızla karar verilmesini hukuk çerçevesinde değerlendirmek mümkün müdür?

Net olarak görülmektedir ki birçok yargılamada olduğu gibi, daha önce tahliye kararı veren mahkeme üzerinde baskı da oluşturularak hakkımda siyasi bir karar alınmıştır.

Bu karar Türkiye’de yargı ve siyasetin içinde bulunduğu durumu bir kez göstermektedir. Bizlerin şahsında Kürt siyaseti ve muhalefet üzerinde nasıl bir baskı olduğunu özetlemektedir. Partimin programı ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler çerçevesinde sadece yaptığım açıklamalar üzerinden böyle bir kararın çıkması, siyaset yapmak, düşünce ve fikir özgürlüğünün olmadığını bir kez daha en açık şekilde göstermiştir.

Ben ve aynı koşullara maruz tüm arkadaşlarımız, Kürt sorunu çözülüp halkımız haklarına kavuşuncaya ve Türkiye’de herkesin özgürce yaşayabileceği demokratik koşullar oluşuncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz, herşeye ve tüm olanlara rağmen vazgeçmeyeceğiz. Bizlere ve halkımıza zulüm ve baskıyı reva gören zihniyet kaybedecek ve mutlaka kazanacağız. Selam ve saygılarımla

DBP'den açıklama

Karar sonrası DBP'den gelen açıklama şöyle:

Eş Genel Başkanımız Kamuran Yüksek’e sadece konuşmalarından dolayı verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası Türkiye’de hukukun nasıl çiğnendiğinin kanıtı niteliğindedir.

Herkes bilmeli ki biz siyaset yapmayalım diye siyasi iktidarın engellemeleriyle karşı karşıyayız. Biz bu engelleri mücadele ile aşarak var olduk. Mücadelemize de kesintisiz şekilde devam etmekten asla geri durmayacağız.

Eş Genel Başkanımız Kamuran Yüksek şahsında aslında cezalandırılmak istenen halkın demokratik siyaset hakkıdır, temsil edilmesinin engellenmesidir. Demokratik siyaseti engelleyenlerin uyguladıkları politikalar başta Kürt Sorunu olmak üzere Türkiye’nin demokratikleştirilmesinin engellenmesinden öte bir anlam taşımamaktadır. Siyasi eleştirilerimizin ağır cezalarla sonuçlanması, siyasetin en doğrudan engellenmesidir.

Partimize yönelik gerçekleşen tüm saldırılar karşısında halkımızdan aldığımız güçle her alanda mücadelemizi yükselteceğiz.

Ekimde tahliye edilmişti

Yüksek, Mayıs 2016'da tutuklanmış, 7 Ekim 2016'da çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edilmişti. Partisinin açıklama ve etkinliklerinde yapmış olduğu konuşmalar nedeniyle 6 ay tutuklu kalan olan Yüksek, hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında tahliye kararı çıkmıştı.