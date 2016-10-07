DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek tahliye edildi

Mayıs ayından bu yana tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre; partisinin açıklama ve etkinliklerinde yapmış olduğu konuşmalar nedeniyle 6 aydır tutuklu olan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması için Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Diyarbakır’a getirildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi, adliye içinde ve çevresinde yoğun önlem alındı.

Duruşmayı izleyenler arasında DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP milletvekilleri Nursel Aydoğan, Feleknas Uca, Meral Danış Beştaş, Ertuğrul Kürkçü, Ferhat Encu, Dilek Öcalan, İngiltere Parlamentosu Milletvekili Kate Osamar, Unit'in Başkanı Simon Dubbins, Siirt Belediye Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan gibi isimlerin yanı sıra DBP, HDP ve KJA yöneticileri de yer aldı.

Yoğun katılım nedeniyle duruşmanın yapıldığı salon doldu. Mahkeme heyeti, OHAL'i gerekçe göstererek duruşma salonunda hazır bulunan onlarca avukattan sadece 3'ünün savunma yapmasını ve diğerlerinin izleyici bölümüne geçmesini istedi.

Mahkeme Kamuran Yüksek'in tahliyesine tarar verdi.