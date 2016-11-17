DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek serbest bırakıldı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kumaran Yüksek, Şırnak’ın İdil ilçesi girişinde polis tarafından gözaltına alındı. Yüksek, önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından İdil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yüksek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, DTK Eş Başkanı Leyla Güven ve bazı HDP’li milletvekilleri ile birlikte bugün Diyarbakır’dan Şırnak’a giderken, İdil ilçesi girişinde durduruldu. Burada yapılan kimlik sorgusundan sonra DBP Eş Genel Başkanı Yüksek gözaltına alındı.

Yüksek’in daha önce hakkında açılan bir soruşturmada ifade vermediği için gözaltına alındığı öğrenilirken; önce sağlık kontrolünden geçirilen DBP Eş Genel Başkanı daha sonra ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yüksek ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mayısta da tutuklanmıştı

Mayıs ayından 7 Ekim'e kadar tutuklu bulunan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi.

Partisinin açıklama ve etkinliklerinde yapmış olduğu konuşmalar nedeniyle 6 aydır tutuklu olan DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması için Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Diyarbakır’a getirildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesi, adliye içinde ve çevresinde yoğun önlem alındı.

Duruşmayı izleyenler arasında DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP milletvekilleri Nursel Aydoğan, Feleknas Uca, Meral Danış Beştaş, Ertuğrul Kürkçü, Ferhat Encu, Dilek Öcalan,İngiltere Parlamentosu Milletvekili Kate Osamar, Unit'in Başkanı Simon Dubbins, Siirt Belediye Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan gibi isimlerin yanı sıra DBP, HDP ve KJA yöneticileri de yer aldı.

Yoğun katılım nedeniyle duruşmanın yapıldığı salon doldu. Mahkeme heyeti, OHAL'i gerekçe göstererek duruşma salonunda hazır bulunan onlarca avukattan sadece 3'ünün savunma yapmasını ve diğerlerinin izleyici bölümüne geçmesini istedi.

Mahkeme Kamuran Yüksek'in tahliyesine karar verdi.