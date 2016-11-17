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BBC Türkçe

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek gözaltında

Demokratik Bölgeler Partisi yönetimindeki belediyelere operasyonlar sürerken, partinin Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek sokağa çıkma yasağının kısmen kalktığı Şırnak'ta gözaltına alındı.

17 Kasım 2016 17:47

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, sokağa çıkma yasağının kalktığı kısmen kalktığı Şırnak'a parti temsilcileri ile birlikte yaptığı ziyaret sırasında gözaltına alındı.

Çarşamba günü DBP'li belediyelere yapılan operasyonlarda da, Van, Tunceli, Siirt ve Mardin belediyelerine kayyum atanmıştı.

Operasyonlar sürerken, Kamuran Yüksek, partisinin Halkların Demokratik Partisi (HDP) temsilcileri ile birlikte Şırnak'ın İdil ilçesine yaptığı ziyaret sırasında polis ekipleri tarafından durduruldu.

Anadolu Ajansı (AA), Yüksek'in "Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında" gözaltına alındığını aktardı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) ise Yüksek'in "daha önce hakkında açılan bir soruşturmada ifade vermediği için" gözaltına alındığını bildirdi.

DHA'nın haberine göre, Yüksek polis tarafından durdurulduğunda, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven ve bazı HDP'li Milletvekilleri ile birlikte Diyarbakır'dan Şırnak'a gidiyordu.

Sağlık kontrollerinin ardından Şırnak'ın İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Yüksek'in buradaki işlemleri sürüyor.

tutuklanmıştı

Kamuran Yüksek, Ekim ayında Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

DPB'nin diğer eş başkanı Sebahat Tuncel ise Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil bazı milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto için Diyarbakır'da düzenlenen gösteride gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanmıştı.

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