DBP Diyarbakır İl Başkanı: Sur'da vahşet yaşanıyor; bu gece çok büyük bir katliam olabilir

11 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ve operasyonların devam ettiği Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yaşananlarla ilgili bir açıklama yapan DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) Diyarbakır İl Eşbaşkanı Ali Şimşek, "Sur'da vahşet yaşanıyor. Bu gece çok büyük bir katliam olabilir" dedi.

"Bu gece katliamlara karşı durmak için tüm halkımızı acilen harekete çağırıyoruz" diyen Ali Şimşek, ilçede hayatını kaybedenlere ait cenazelerin dışarı çıkarılamadığını, yaralananların tedavi edilemediğini belirtti.

"Yarın cenazelerde değil bugün direnişte buluşalım!"

DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Ali Şimşek, Sur’daki saldırıların çok şiddetlendiğini söylerek, “Cenazeler dışarı çıkarılamıyor. Yaralıların olduğu belirtiliyor ve tedavileri yapılamıyor. Kuşatma ağır silahlarla devam ediyor. Tanklar ve toplarla evler bombalanıyor” dedi.

Ali Şimşek, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, herkesi Sur'da yaşananlara karşı ses çıkarmaya çağırdı: