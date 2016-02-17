DBP binasında klima şarteli içinde dinleme cihazı çıktı

Batman'da Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) ait siyaset akademisi binasında, klima şartelinin içerisinde dinleme cihazı bulunduğu ifade edildi.

Bunun üzerine binaya polis çağrıldı. Cihazı inceleyen polis ekipleri, uzman birimleri çağırdı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, binada bulunan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "Şu an bütün muhalifler izlenip dinleniyor. Özel hayat diye bir şey bırakılmadı. Sonra da şantaj unsuru olarak kullanıyorlar. Ben bu cihazı koyanların bile dinlendiğini düşünüyorum. Korku toplumu yaratmak istiyorlar" dedi.