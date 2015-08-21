DBP: AKP'ye yakın medya 'siyasi mücadele'yi 'silahlı mücadele' yaptı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Sabah Gazetesi, Haber7 ve En Son Haber, Gazeteoku haber sitelerinde yer alan DBP Eş Genel Başkanı Emine Ayna’nın “Özerklik için silahlı mücadele veren bir partiyiz" haberleriyle gerçeğin çarpıtıldığını belirtti. DBP’den yapılan açıklamada Ayna’nın “Biz özerklik için siyasi mücadele veren bir partiyiz” şeklinde ifadelerinin bu haber sitelerinde “silahlı” olarak yer verildiği belirtildi.

Sabah gazetesi ise telefon trafiği yapılarak haberin çarpıtılmış olduğunu ve yayından kaldırılmasını istediklerini aktaran DBP “Ancak yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmış, haberciliğin temel kuralları ters yüz edilerek haberin gerçek dışılığını doğrulama 'çabaları' ile talebimiz yanıtsız kalmıştır” dedi.

DBP, Yeni Şafak yazarı Hilal Kaplan’la da iletişime geçtiklerini buna rağmen yazarın, kaynak belirtmeden aynı çarpıtılmış metni fotoğraf olarak kendi Twitter hesabından paylaştığına dikkat çekti.

“Bu çarpıtmadaki amaç nedir?” diye soran DBP açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Savaş medyasının asıl görevi, Demokratik özerklik projesinin toplum nezdinde anlaşılmasını ve Erdoğan'ın fiili diktatöryasıyla mukayese edilmesini engellemektir.

Bu izansız zihniyetin asıl telaşı, manipüle edilegelen Türk halkının, antidemokratik sistemin hipnozundan kurtulmaya başlamasıdır.”

“Basın ahlakından yoksun bu iftiracı zihniyeti kınıyoruz” diyen DBP ilgili içerikle ilgili yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.