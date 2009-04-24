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Spor

D.Bakır'da %20 kontenjan

24 Nisan 2009 18:23


Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden Diyarbakırspor'un kulüp başkanı Abdurrahman Yakut, Kasımpaşaspor'un istemesi halinde kendilerine statta yüzde 20 kontenjan ayıracaklarını söyledi.

Yakut, AA muhabirine açıklamasında, hafta sonu yapacakları Kasımpaşaspor maçının hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Kasımpaşaspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Yakut, şöyle dedi:

''İlk devre deplasmanda oynadığımız Kasımpaşaspor maçında, taraftarlarımıza yer olduğu halde gerekli kolaylık sağlanmadı ve çok kötü muamelede bulunuldu. Ancak biz, burada misafirperverlik örneği sergileyeceğiz. Biz, bize yapılanı yapmayacağız. Kasımpaşaspor isterse tribünde onlara yüzde 5 değil yüzde 20 kontenjan ayırırız. Gelecek taraftarlara centilmenlik ve misafirperverlik dersi veririz.''

Karşılaşmada taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydeden Yakut, ''Sahada rakip futbolculara sahayı cehenneme çevirip futbol dersi vereceğiz. Bu maçın Diyarbakırspor açısından anlam ve önemini gerek sporcularım ve gerekse Diyarbakır halkı çok iyi bilmektedir. Kimse bizi provokasyona getiremeyecektir. Biz, rakip Kasımpaşaspor'u yenip şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz'' dedi.

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