DB: Yardım isteyen ülkeler çoğalıyor

Dünya Bankası Başkanı Zoellick, küresel kredi darlığının etkilerinden sıyrılmak isteğiyle Dünya Bankası’ndan yardım talep eden gelişmekte olan ülke sayısının giderek arttığını söyledi.



Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Dünya Bankası’nın en son tahminlerine göre, ekonomilerin can suyu olan küresel ticaretin, kredi darlığının ticaretin finasmanını zorlaştırması nedeniyle, gelecek yıl 1982’den bu yana ilk kez gerileyeceğini söyledi.



Dünya liderlerinin katılacağı zirve toplantısından önce dün Reuters ile konuşan Zoellick, “Tahminlerimize göre gelecek yıl, ticarette büyümenin yavaşlaması ya da büyümenin düşmesi değil, ticaretin kendisi 1982’den bu yana ilk kez gerçek anlamda gerileyebilir. Düşüşün sadece talebin azalmasından dolayı olmayacağını düşünüyoruz, ki ayrıca bu da geçerli... Ama kabaca tahminimiz düşüşün yüzde 80’inin kredi sorunlarından kaynaklanacağı yönünde” dedi.



Dünya Bankası’nın gelişmekte olan ülkelerin 2009 büyüme tahminini yüzde 6.4’ten yüzde 4.6’ya indirmiş olması, bu ülkeleri bekleyen karamsar tabloyu yansıtıyor.



Zoellick, emtia dahil temel nakliye maddeleri için güvenilir bir gösterge olan Baltık Kuru Yük Endeksi’nin (BDI) yazdan bu yana yüzde 90 ile 92 arasında düştüğünü örnek gösterdi. “Bunlar çok çarpıcı düşüşler” diyen Zoellick, ticareti daha fazla finanse edeceklerini söyledi.

Zoellick, Dünya Bankası’nın, bu yıl vereceği kredileri, geçen yılın 13.5 milyar dolarlık tutarından büyük bir artışla, 35 milyar dolara çıkarmayı planladığını söyledi.



Zoellick, “Kaynak yaratmaya çalışıyoruz ama bu kaynakları altyapı, sosyal kalkınma, ticaretin finansmanı gibi değişik alanlarda belirli ihtiyaçlara yöneltmeye de çaba gösteriyoruz ki, bu aynı zamanda bağışçı çekmenin de bir yolu” diye konuştu. Daha fazla kredi talebiyle karşılaşıp karşılaşmadıkları sorusuna Zoellick şu yanıtı verdi: “Muazzam. 13.5 milyar doları birkaç milyar dolar zaten artıracaktık ama son ay içinde gördüklerimiz hatta son birkaç gün içinde gördüklerimize göre büyük ülkeler de bize başvuruyorlar.”



Dünya Bankası Başkanı, Meksika, Endonezya, Kolombiya gibi kalkınma projelerini finanse edemeyeceklerinden kaygılanan ülkelerin de Banka’nın acil durum finansman kaynağından yararlanmak istediklerini belirtti.



Zoellick, krizin etkilerini giderebilmek için Banka’nın, gelişmekte olan ekonomilere yeni kredi olanaklarını gelecek üç yıl süresince artırmaya hazır olduğunu vurguladı.

