DB: Özel sektör borcunu yakından izleyin

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zachau, özel sektörün borç çevirme riskinin komşu ülkeler kadar yüksek olmadığını belirterek, “Bu süreç yakından izlenmeli”dedi. Zachau, krizin özel sektörün kredi olanaklarını daraltabileceğini kaydetti.



Küresel kriz mali sektörden reel sektöre doğru kayarken, Türkiye’de özel sektörün halen 190 milyar dolar civarında seyreden borcu öne çıkıyor. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, özel sektörün borç çevirme riskinin izlenmesi gerektiğini söyledi.



Zachau şunları söyledi: “Türkiye için en büyük hassasiyet, özel sektörün borçlarını çevirme riski. Her ne kadar Türkiye’de finansal olduğu kadar kurumsal açıdan komşu ülkelere göre daha sınırlı bir riskten söz etsek de, bu süreç yakından izlenmeli.



Özel sektörün kredi imkânları daraldıkça Dünya Bankası ve IFC olarak bu imkânları artırarak sürdürmeye çalışıyoruz. dört yıllık ülke yardım stratejisi çerçevesinde, ilk yıl 1.2 milyar dolar olmak üzere Temmuz 2008-Haziran 2009 dönemini kapsayan ikinci mali yılda da Türkiye’ye 1.5-2 milyar dolar kredi sağlayacağız. KOBİ’lere, yenilenebilir enerjiye ve ihracat odaklı sektörlere kredileri artırarak devam ettireceğiz.”



Küresel kriz ciddiye alınmalı



Küresel krizin ciddiye alınması gerektiğini belirten Zachau, “Kriz büyümeyi yavaşlatır ancak Avrupa resesyona girse dahi Türkiye’de belli bir büyüme olur. Bu yıl hükümetin öngördüğü yüzde 4’lük büyüme hâlâ olası ancak biraz altında da olabilir” dedi.



Temkinlilik sürmeli



Zachau, Türkiye’de para ve maliye politikası açısından temkinliliğin sürmesinin önemine dikkat çekti. Zachau, Türkiye’de krizden sanayi, turizm, hizmetler ile ihracat ve ithalata dayalı sektörlerin ilk başta etkileneceğini öngördü.

