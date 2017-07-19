Dayısının tecavüzü sonucu hamile kalan 10 yaşındaki Hint çocuğa kürtaj izni çıkmadı

Hindistan'da bir mahkeme, doktorların tavsiyesi üzerine, dayısının tecavüzü sonucu hamile kalan 10 yaşındaki bir çocuğun kürtaj olmasına izin vermedi.

26 haftalık hamile olduğu iddia edilen 10 yaşındaki kız, Pencap eyaletinin Chandirgarh bölgesindeki mahkemeye tavsiyede bulunan iki jinekoloji uzmanının, 'çocuğun hayatını tehlikeye atabileceği' gerekçesiyle kürtaja karşı çıkamsı sonucu kürtaj olamıyor.

Tecavüz zanlısı dayının da, yeğenine 7-8 kez tecavüz ettiği iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Hindistan'da hamileliğin 20. haftasına kadar ya da bebekte genetik bozukluk var ise kürtaja izin veriliyor. Küçük yaşta çocukların nadiren hamile kaldığı için vakanın doktorları da şaşıttığı ifade ediliyor.

"Hamilelik de riskli

Ancak çocuğun leğen kemikleri tam olarak gelişmediği için hamileliğin sürmesinin de riskli olabileceği belirtiliyor. Bu yaşta normal doğumun imkansız, sezaryanla doğumun da riskli olduğuna dikkat çekiliyor.

Aynı bölgede geçen yıl Mayıs ayında da 10 yaşındaki bir çocuğun 18 ila 22 haftalık hamile olduğu belirlenmiş ve mahkeme kürtaja izin vermişti.