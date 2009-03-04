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Dayı gitti Mehmetçik geldi

Çorum'da, TOKİ Başkanı Bayraktar'ın dayısının isminin verildiği parkın adı, Mehmetçik olarak değiştirildi.

04 Mart 2009 02:00

Çorum'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın dayısı Rahmi Mollaalioğlu'nun isminin verildiği parkın adı, Mehmetçik olarak değiştirildi.

Belediye Başkanı Turan Atlamaz başkanlığında son kez toplanan belediye meclisi, AK Parti'li bazı meclis üyelerinin, TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın uzun yıllar kentte hakimlik yapan dayısı Rahmi Mollaalioğlu'nun isminin verildiği Ulukavak Mahallesi'ndeki parkın adının değiştirilmesi için verdiği önergeyi görüştü.

Geçen yıl hizmete açılan parkın adının "Mehmetçik" olarak değiştirilmesi konusunda verilen önerge, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ömer Naci Biçer'in koyduğu şerhe rağmen oy çokluğu ile kabul edildi. CHP'li Meclis üyelerinin tamamının geçerli oy kullandığı önergeyle parkın ismi "Mehmetçik" olarak değiştirildi.

AK Parti Belediye Meclis üyesi Fikret Kılıçoğlu, önergenin kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, parka TOKİ Başkanının dayısının adını verdikleri için tepki aldıklarını ifade ederek, "Yanlıştan dönmek istedik. Gönlümüz parka bir de Mehmetçik anıtı dikmek isterdi ancak bu son toplantı. Heykelin dikilmesini de inşallah bizden sonraki meclis üyeleri yapar" diye konuştu.

Ulukavak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parka geçen yıl eylül ayında, uzun yıllar kentte hakimlik yapan ve aynı zamanda TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın dayısı "Rahmi Mollaalioğlu"nun adı verilmiş, CHP'li belediye meclis üyeleri karara muhalif kalmıştı.

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