Dayanın sayın yolcular, hangara az kaldı!

Bindiğiniz uçak, inişte arızalanıp pistte kalırsa ne yaparsınız? Eğer Çin'de yaşıyorsanız sorunun cevabı 'İnip, iterim' olacaktır.



Çin'in Henan eyaletine bağlı Zhengzhou kentindeki havaalanına iniş yapan CRJ7 model yolcu uçağı, inişten kısa bir süre sonra arızalanarak pistte kaldı.



Havaalanı görevlileri, teknisyenlerin müdahalelerine karşın bir türlü çalışmayan uçağı hangar bölümüne götürmek için çareyi 'itmekte' buldu. Hal böyle olunca havaalanı görevlilerinin yardımına yine aynı uçağın yolcuları koştu.



Görevlilerin ve yolcuların 20 tonluk uçağı pistten 900 metre ötedeki hangar bölümüne itmeleri yaklaşık 2 saat sürdü.



Yolculardan biri, 'Neyse ki sadece orta büyüklükte bir uçaktı. Daha büyük bir uçakla ne yapardık bilemiyorum' diye konuştu.