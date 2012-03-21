Dayakçı polisler hâlâ görevde

T24 - Kuşadası’nda Fuat Şengül’e karakolda şiddet uygulayan polisler halen görevlerine devam ediyor. Dayak görüntülerinin iki yıl gecikmeli olarak gündeme gelmesinin nedeni ise savcılığın görüntüleri yanlışlıkla başka soruşturma dosyasının içine koyması.

Dün Taraf'ta yer alan “Karakolda naklen linç” başlıklı haberde Fuat Şengül’e uygulanan polis şiddetini değerlendiren Aydın Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, idari tahkikatın sürdüğünü söyledi. Söz konusu polislerin “tabii ki görevlerine devam ettiğini” anlatan Temel, “Polislerimiz görüntüleri kendi elleriyle savcılığa vermiştir” diyerek çekinilecek bir durum olmadığını kaydetti. Fuat Şengül’ün avukatı Sezin Atmaca ise “hukuka güvenilmesi gerektiğinin” altını çizerek karakol kamera kayıtlarının kendilerine verilmemesi üzerine konuyu savcılığa bildirdiğini anlattı. 2010 yılında gerçekleşen olayın görüntülerinin kendilerine yeni gelmesini ise, “Savcılık yanlışlıkla görüntüleri başka bir dosyaya koymuş. Bu uzun gecikme bundan. Belki kötü niyet, belki yanlışlık, bu konuda yorum yapamam” sözleriyle açıkladı.

Doktor bulunamadı

Yediği dayaktan dolayı sakat kalan ve dün tekrar rapor almak için hastaneye giden Fuat Şengül ise konunun hastane ayağını şu sözlerle anlattı: “O gün beni götürüp bir nöbetçi doktora gösterdiler. Yanımızda polis varken muayene etti. ‘Bileklerinde kelepçe izi dışında bir şeyi yok’ dedi bıraktı. Ertesi gün suç duyurusunda bulundum. Savcılık, devlet hastanesine yönlendirdi. Sürünerek hastaneye gittim geldim. Doktor bulunamadı. ‘Ameliyatta’ dediler, ‘yok’ dediler... İnsan Hakları Vakfı’nın yönlendirdiği doktora gittiğimde ise yan bağlarda kopma ve kırık tesbit edildi. Avukatım kamera görüntülerinin savcılıkta kaybolduğunu söyleyince ben de pes ettim.”

Kuşadası’nda sicil kabarık

Kuşadası’nda bu olaydan bir ay önce yaşanan başka bir başka gözaltı vakası, aslında Şengül’ün “ucuz kurtulduğunu” gözler önüne seriyor. Bir şüpheliyi kovalamacanın ardından yakalayan sivil polis, şüpheliyi başına dayadığı silahla vurmuştu.