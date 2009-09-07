Dayakçı eşe baltalı infaz

Adana’nın Saimbeyli İlçesi’nde 27 yaşındaki S.E., sürekli alkol alıp kendini dövdüğünü ileri sürdüğü eşi 36 yaşındaki Veli E.’yi uyurken başını baltayla parçalayarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Aksaağaç Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece alkollü olarak eve gelen 5 çocuk babası Veli E., eşi S. E.’yi dövdü. Sürekli eşinden dayak yiyen S. E. sinir krizi geçirdi. Çocukları uyuyan S.E., eşinin de uyumasını bekledi.

Sabaha karşı odunluğa giden S.E., baltayı alıp yatak odasına döndü. S.E., yüz üstü uyuyan eşinin başına ardı ardına 5 kez baltayla vurdu. Veli E. olay yerinde ölürken, S.E. de durumu komşuları ile yakınlarına bildirdi.



Jandarma tarafından gözaltına alınan S.E., eşinin evlendiği günden bu yana alkol alıp kendini dövdüğünü, olay gecesi de dayak yediğini buna öfkelenerek cinayeti işlediğini söyledi.



