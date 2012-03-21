'Dayak yok, kelepçe takıp etkisiz hale getirildi'

T24 - Aydın Valiliği, Kuşadası İlçesi'ndeki Çarşı Karakolu'nda Fuat Şengül'e polisler tarafından uygulanan şiddetin kamera görüntülerinin basına yansımasından sonra konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "Fuat Şengül için tanzim edilen 'darp- cebir izi yoktur' ibaresinin yer aldığı doktor raporu, olayla ilgili 'görevli memura mukavemet' suçundan tanzim edilen tahkikat evrakı ve polis merkezindeki kamera görüntüleri, 12 Temmuz 2010 günü Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup, konu hakkında adli ve idari tahkikat halen devam etmektedir" denildi.

Kuşadası'nda Fuat Şengül'ün karakolda gördüğü muamelenin yankıları sürerken, Valilik'ten yazılı bir açıklama yapıldı. 20 Mart 2012 tarihinde bazı yazılı ve görsel basın organlarında 'Karakolda naklen linç' başlıklı haber yayınlandığı belirtilen açıklamada, haberle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bazı bilgilerin paylaşılmasının uygun görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Söz konusu olay, Kuşadası ilçesinde, 5 Temmuz 2010 günü saat 00.30 sıralarında devriye görevini ifa eden polis ekibinin durumundan şüphelendikleri 45 plakalı motosiklet ile ilgili yaptıkları PolNet sorgulamasında, Manisa İcra Müdürlüğü'nce yakalamalı-hacizli olduğunun belirlenmesinden sonraki işlemlerin takibi sırasında vukua gelişmiştir.

Görevlilerce, motosikletin otoparka çekilmesi için çekici çağrıldığı sırada, olay yerine gelen ve motosikletin sahibi olduğunu ilçede emlakçılık yaptığını beyan eden Fuat Şengül adlı şahsa konunun izah edildiği, motosikletin tescil belgesi ve kimliğini ibraz etmesinin söylenmesi üzerine şahsın motosikleti çalıştırarak kaçmaya çalıştığı, bunun üzerine motosikletin kontak anahtarının alındığı, ilgilinin agresif hareketler sergileyerek görevli memura motosikleti vermemek için direndiği, Polis Merkezi'ne getirildiğinde de aynı hareketlere devam ettiği, bu nedenle yere yatırılarak arkadan kelepçe takılmak sureti ile etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Polisler de şikâyetçi oldu

Konu ile ilgili, görevli memurların alınan ifadelerinde, polisler, görev yapmalarını engelleyen Fuat Şengül'den davacı ve şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Olayla ilgili olarak, Fuat Şengül de görevlilerden şikayetçi olmuştur. Fuat Şengül için tanzim edilen 'darp-cebir izi yoktur' ibaresinin yer aldığı doktor raporu, olayla ilgili 'görevli memura mukavemet' suçundan tanzim edilen tahkikat evrakı ve Polis Merkezi'ndeki kamera görüntüleri 12 Temmuz 2010 günü Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup, konu hakkında adli ve idari tahkikat halen devam etmektedir."