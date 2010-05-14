Dayak yiyen kadınlara iş olanağı

T24- Kadın istihdamının artırılması ve çalışma hayatında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir genelge taslağı hazırlandı.





Habertürk'ün haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ilgili kurum ve sivil toplum örgütlerine görüş için yollanan taslağa göre, kadın istihdamında yaşanan sorunların ortaya konması ve buna yönelik çözüm üretilmesi için bir koordinasyon kurulu kurulacak.



BAKANLIKLAR DA OLACAK



Çalışma Bakanlığı başkanlığında faaliyet gösterecek olan bu kurulda Eğitim, Sağlık, Sanayi Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklardan ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İşkur, GAP İdaresi ve İstatistik Kurumu gibi ilgili kurumlardan da temsilciler yer alacak. Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu adıyla faaliyet gösterecek bu kurulun amacı kadın istihdamına ilişkin kanunların uygulanmasını izlemek olacak. Ayrıca her bakanlıktan müsteşar yardımcısı seviyesinde bir görevlendirme yapılacak.



POZİTİF AYRIMCILIK YAPILACAK



Genelge taslağı, dezavantajlı kadınların topluma kazandırılması konusunu da dikkate almış. Konukevlerinde kalmış şiddet mağduru kadınlar, cezaevinde tahliyesine 1 yıl kalmış kadınlar, kocası ölmüş veya boşanmış kadınların ekonomik hayata kazandırılması için adımlar atılacak. Başta İşkur olmak üzere ilgili kamu kurumları bu kadınların eğitimi ve istihdamında öncelik tanıyacak. Bir diğer deyişle, bu kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanacak. Ev kadınlarına da değinilen taslakla, bu kesime dair düzenli istatistik tutulacak ve araştırma yapılacak. Ayrıca, kamu ve özel işyerlerinde kreş olup olmadığı da sıkı bir şekilde denetlenecek.



PLANLARA DAHİL EDİLECEK



Edinilen bilgiye göre, bu düzenlemeyle tüm kamu kuruluşlarının faaliyet raporlarında kadın-erkek eşitliğine dair bölüm olacak. Bu bölümde, bu kuruluşların kadın istihdamında nereden nereye geldiği ortaya konacak. Bu araştırmalarda kullanılacak veriler için de ödenek ayrılacak. Ayrıca, terfilerde cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmayacak, kadın-erkek eşitliği eğitimi verilecek. İller bazında da kadın istihdamıyla ilgili istatistik oluşturulacak, öne çıkan sektörlerde gerekli önlemler alınacak.