Dayak yiyen kadına dayakçı polislerden daha fazla ceza istendi!

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İŞTE KARAKOLDAKİ DAYAĞIN GÖRÜNTÜSÜ - VİDEO

Kamera kayıtları

Fevziye Cengiz'in İzmir Karabağlar karakolunda feci şekilde dövülmesinin ardından ortaya çıkan skandallarla ilgili yargıdan yeni kararlar geldi. İzmir Başsavcılığı, dayakçı polislere istenen cezayı 5 yıl 9 aya çıkardı. Bu ceza, 6.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan dayak mağduru Cengiz’e istenen cezanın altında kaldı.Vatan gazetesinin haberine göre, İzmir Başsavcılığı, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin itirazı üzerine dayakçı polislere “tehdit ve hakaret” suçlarından yeni dava açtı. Daha önce sadece 1.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan polislere istenen ceza 5 yıl 9 aya çıktı. Mahkeme, işkence suçundan dava açılması talebini reddettiği için polislere istenen ceza, 6.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan dayak mağduru Cengiz’e istenen cezanın yine altında kaldı. Başsavcılık, görüntülerde dayağı izleyen ve dışardan görünmemesi için perdeyi çeken polis hakkında da “yardım” suçundan dava açtı. Başsavcılık ayrıca karakoldaki dayak görüntüleriyle ilgili bilirkişi raporunda dayağı gizleyerek “arbede” yönünde rapor yazan Bilgi İşlem Şubesi polisleri hakkında da soruşturma açtı.İzmir’da ailesiyle birlikte eğlenmeye gittikleri müzikholde gözaltına alınan 37 yaşındaki Fevziye Cengiz’in karakolda yediği feci dayağın görüntülerini VATAN ortaya çıkarmıştı. Cengiz hakkında polislere hakaret ettiği, koluna eliyle vurduğu, tırmaladığı ve ittiği gerekçesiyle 6.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken polislere ise “basit yaralama” suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Cengiz’in avukatlarının bu karara yaptıkları itiraz üzerine Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, daha önce basit yaralama suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Hakan Yörük ve Beyit Sezgin hakkında “tehdit ve hakaret” suçundan ek dava açılmasına, Tekin Doğan isimli polise de dayağa yardım ettiği, hakaret ve tehditte bulunduğu için dava açılmasına karar verdi. Mahkeme dayağı izleyen ve görünmemesi için perdeyi çeken Nevzat Atasever’e de “kasten yaralamaya yardım” suçundan dava açılması gerektiğine hükmetti.5 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak. Savcı daha önce takipsizlik verdiği Tekin Doğan’a da dayağa yardım ettiği, tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. Dayağı izleyen karakol grup amiri Atasever hakkında ise 3 aydan 9 aya kadar hapis istedi.Savcılık ayrıca dayak görüntülerini izleyerek rapor hazırlaması için görevlendirilen Bilgi İşlem Şubesi’nde görevli bir komiser yardımcısı ve iki polis memuru hakkında da soruşturma açtı. Savcılığın konuya ilişkin tutanağında bilirkişi skandalı şu sözlerle ortaya konuldu: “Karakolun kamera kayıtlarından elde edilerek gönderilen CD’lerin başsavcılığımızdaki soruşturmaları etkileyecek ve farklı sonuçlar çıkaracak şekilde sonuçlandırılmasına neden olacak şekilde çözümleme ve fotoğraflama yapmak suretiyle suç işledikleri sonucuna ulaşıldı.”Soruşturma konusu olan polis raporunda, dayaktan hiç bahsedilmemiş ve polislerin hararetli konuşan ve sakinleşmeyen kadını etkisiz hale getirmek için fiziki müdahalede bulundukları ileri sürülmüştü. Cengiz’in bu fiziki müdahaleye karşılık verdiği için “arbede” çıktığı savunulan raporda, “fiziki müdahale” sırasında bir polisin gömleğinin yırtıldığının özellikle vurgulanması da dikkat çekmişti. Görüntülerde dayak devam ederken bir polisin perdeyi çekerek dayağı gizlemeye çalıştığı da yer almamıştı.