Dayak yememek için bütün takım mahzene saklandı!

İstanbul 1. Amatör Küme'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Okmeydanı Fetihspor ile Çayırgücü maçının ardından ev sahibi ekibin taraftarları konuk takımın futbolcularına saldırdı. Çayırgücü futbolcuları meydan dayağından kurtulmak için Fetih Stadı'nın mahzenine saklandı. Çayırgücü'nün 4-2 kazandığı maçta deplasman ekibinden 4 futbolcu hastanelik oldu.

Konuyla ilgili Çayırgücü Kulübü'nden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz hafta sonu Okmeydanı Fetihspor’la iki ekibin de şampiyonluk iddiasını sürdürme adına önemli bir maç oynadık. Rakibimiz çok sert oynadı. Sonlara doğru başkanları dahil, tribündeki 200-250 civarındaki taraftarları küfür ve tehditlere başladı. Dört kişi hastanelik oldu Biz skoru 4-2 yaptıktan sonra kaptanları 10 numaralı oyuncu, ismi İsmet olan 5 numaralı futbolcu ve 7 numaralı oyuncuları bir taçpozisyonunda saldırmaya başladılar, sonra tüm takım birden bizi darp ettiler.

Kapıları açıp taraftarlarını içeri sokup onları da kavgaya dahil ettiler. 70 yaşındaki yöneticimiz Basri Bey'e ve 15 yaşındaki kardeşlerimize hunharca saldırdılar. 4 kisi hastanelik oldu. Hocaları bile bize taşla sopayla saldırdı, mahzen gibi bir yere saklandık. Polis eşliğinde saatlerce bekletildikten sonra askerlik şubesinin oraya kadar yunus timleri ile gittik. Fetihspor'dan sadece 6 numaralı futbolcu ve bir yöneticileri engel olmaya çalıştı, diğerleri taş, sopa ve şişelerle saldırdılar." denildi.

Hürriyet'in konuyla ilgili ulaştığı Okmeydanı Fetihspor yöneticileri de "Olayları tasvip etmiyoruz. Kendilerini emniyet için mahzene koyduk, korumaya çalıştık. Rakip takıma saldıran 5 futbolcu ile ilişkimizi keseceğiz" diye konuştu.