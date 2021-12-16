Dayak yedi, saldırıya uğradı, rapor aldı ama evden uzaklaştırıldı: Yargı, kadının raporunu değil, erkeğin beyanını esas aldı

Nilüfer Gülbaş

Ankara’da 81 yaşındaki kocası tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını, darp ve hakarete maruz kaldığını iddia eden, bu iddiaları ile ilgili raporlar alan kadın hakkında koruma kararı verildi. Ancak bir süre sonra yargı, raporlar yerine, kocanın, “Beni silahla tehdit etti” beyanını esas aldı. Erkeğin korunması yönünde karar alan yargı, kadın için evden uzaklaştırma kararı verdi. Kararı eve gelen polislerden öğrenen kadın, avukatında kalmaya başladı.

Türkiye’de çocuk ve yaşlı bakıcılığı yaparak hayatını kazanan Azerbaycan vatandaşı 61 yaşındaki kadın, geçtiğimiz yıl, tanıştırıldığı 80 yaşındaki adam ile evlendi.

Ancak kadının iddiasına göre evlendikten kısa bir süre sonra şiddet görmeye başladı. Kadın, uzun süre yaşadıklarını gizledi. Daha önce çocuğunun bakıcılığını yaptığı avukatın bedenindeki darp izlerini fark etmesiyle, şiddet gördüğünü anlattı.

Kadın, avukatına, evliliğinin başlamasından birkaç ay sonra eşinin cinsel saldırısına ve şiddetine maruz kaldığını, kocasının kendisini sürekli ilişkiye zorladığını, öldürmekle tehdit ettiğini, ellerini ve ağzını bağladığını, darp ve hakaret ettiğini anlattı.



Kadın ayrıca, eşinin çocuklarının evliliği onaylamadığını, eşine nikâhtan önce malvarlığını koruyabilmesi için evlilik sözleşmesi imzalatmak istediklerini, eşinin bunu imzalamadığını söyledi. Bu nedenle aynı binada oturdukları eşinin oğlunun da yalnız olduğu zamanlarda kendisini tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğu anlattı. Eşinin oğlunun, “Seni arayacak hiç kimse yok, burada kimsen yok, seni gömeriz ve kimse seni bulamaz” dediğini öne sürdü.

Avukatın yaptığı başvuru üzerine, kadın, bu iddialarını savcılık ifadesinde de anlattı. Bunun üzerine kadın için, aldığı darp raporu ile iddiaları göz önünde bulundurularak koruma kararı verildi.

Evden uzaklaştırıldı

Eşini darp ettiği belirtilen kocanın boşanma kararı almasının ardından Ankara Aile Mahkemesi, kadın hakkındaki koruma kararını kaldırdı. Kadının kendisini silahla tehdit ettiğini iddia edince mahkeme, erkek için koruma kararı verdi. Bu kapsamda, kadının evden uzaklaştırılması kararlaştırıldı. Koruma kararı eve gelen polisler tarafından uygulandı, kişisel eşyalarını da alamayan kadın avukatının yanına yerleşti.