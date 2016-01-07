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Ekonomi
Deutsche Welle

DAX 10 bin puanın altına indi

Çin borsalarındaki kriz Avrupa'da işlem gören hisse senetlerine de darbe vurdu.

07 Ocak 2016 15:01


Çin borsalarındaki çöküş ve işlemlerin yeniden durdurulması Alman Birleşik Borsa Endeksi'ne (DAX) de seans başında yüksek oranda puan kaybettirdi. Perşembe günü DAX yüzde üçlük kayıpla 9918 puana geriledi. Çin borsalarında hisse senetleri kısa sürede yüzde yedinin üzerinde değer kaybettiği için seansa ara verilmişti.

Diğer Avrupa borsaları üzerindeki baskı da arttı. Paris borsasında işlem gören hisse senetleri yüzde üç oranında ucuzladı. Londra borsa endeksi yüzde iki oranında puan kaybetti.

Hafta başında Çin Yuan'ı devalüe etmiş ve hisse senetlerinin hızla değer kaybetmesi üzerine seansa ara vermişti. Çin borsalarındaki çöküş dünya borsalarında da türbülans yarattı. Çin Merkez Bankası hafta ortasında hisse senedi talebini arttırmak amacıyla piyasaya milyarlarca dolar sürmüştü. Hisse senetlerinin değer kaybetmesine Çin ekonomisiyle ilgili kötümser beklentiler yol açtı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AvrupaAlman Birleşik Borsa EndeksiDAXYuanMerkez BankasıDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG BÖ

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