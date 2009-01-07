Davydenko şoku



Erkekler dünya klasmanında 5. sırada yer alan Rus raket Nikolay Davydenko'nun sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacağı açıklandı.



Rus tenisçi Nikolay Davydenko, sezonun ilk 'Grand Slam' turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele edemeyecek.



Hindistan'da düzenlenen Chennai Açık'ın ikinci turunda Çek Lucas Dlouhy ile karşılaştığı sırada sol topuğundan sakatlanan Davydenko, 19 Ocak'ta başlayacak olan, sezonun ilk ''Grand Slam'' turnuvası Avustralya Açık'ta yarışamayacağını söyledi.



Bir süredir sol topuğunun ağrıdığını ve ağrı kesicilerle ayakta durduğunu belirten Rus tenisçi, bu turnuvada rahatsızlığının daha da arttığını ve sakatladığını ifade etti.



Topuğundaki sorunun, geçen yıl da var olduğunu söyleyen 27 yaşındaki tenisçi, ''Bunu dikkate almamış, Kasım ayındaki Şangay Masters'da da ağrılar içinde oynamaya devam etmiştim'' diye konuştu.

