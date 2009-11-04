Davutpaşa'daki patlamaya 22 ay sonra dava!

Davutpaşa’daki bir maytap atölyesinde, 21 kişinin ölümüyle ve 116 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili iddianame, 22 ay sonra nihayet bitti. Beşi kamu görevlisi sekiz şüpheli hakkında ‘taksirle öldürme’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.



Emek İş Merkezi’ndeki bir kaçak maytap atölyesinde 31 Ocak 2008’de meydana gelen patlamada 21 kişi ölmüş, 116 kişi de yaralanmıştı. Ölenler arasında, atölye sahibi Selçuk Başlar da vardı.

Zeytinburnu Belediyesi’nde görevli beş kişi hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘taksirle öldürme’, patlamanın meydana geldiği atölyenin çalışanının da aralarında bulunduğu üç kişi hakkında da ‘taksirle öldürme’ suçularından iddianame hazırlandı. Radikal gazetesinin haberine göre, Cumhuriyet Savcısı Ali Haydaroğlu’nun hazırladığı iddianamede zanlıların üç yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi. Zeytinburnu Belediyesi çalışanlarından o dönemde Küçükçekmece Belediyesi’ne geçen bir müdür için takipsizlik verdi. Patlamanın olduğu Emek İşhanı binasının sahipleri olan R.K. ve atölye çalışanı H.A. hakkında da taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlarından üç yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafında kabul edilirse sekiz şüpheli Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.



Kurumların sürekli suçu birbirlerinin üzerine atmasına karşın soruşturmayı yürüten savcı, İBB Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nden üç ve İSKİ’den üç, Zeytinburnu Belediyesi İmar, Ruhsat ve Zabıta müdürlüklerinden altı, BEDAŞ Esenler İşletme Bakım Müdürlüğü’nde çalışan altı kişinin ihmallerini tespit etti. Ancak soruşturma boyunca savcılık bürokrasi çarkları içinde sürekli engellemelerle karşılaştı. Kurumlar sorumlu kişilerin isimlerini vermemiş, kaymakamlık ve valilikten soruşturma izinleri verilmemişti.