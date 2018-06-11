Davutpaşa'daki iplik fabrikasında yangın çıktı

İstanbul Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede bütün fabrika binasını saran yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, yaralı ve can kaybının olmadığı belirtildi.

6 ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sabah saat 06.45 civarında fabrikanın çatı kısmında çıkan yangının çıkış nedeni henüz belli olmadı.

Çatıda başlayan yangın alt kattaki depoya kadar ulaştı. Fabrikada kimyasal maddelerin de olduğu belirtiliyor. Yangının çevre binalara da sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösteriyor.

Vatandaşların sokağa girmesine izin verilmiyor. Fabrika yangınından çıkan dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

İstanbul Valisi Şahin'den açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'daki büyük yangının kısmen kontrol altına alındığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. İstanbul Valisi Şahin'in açıklamaları şöyle:

"İçinde kimyasalların olduğu bir fabrika. Allah korusun bir yaralanma, zarar ziyan muhatabı olmamak bakımından da belirlenen güvenlik sınırları dahiline girilmemesini rica ediyorum.

Burası bir iplik fabrikası. İçinde üretimin doğası gereği çeşitli kimyasallar var. kimisi üretilmiş bekleyen, kimisi ham madde olarak depolanan iki şer bin metrekareden beş katlı bir bina bu fabrika. Her bir katına arkadaşlarımız ayrı ayrı müdahale ediyorlar. Canla başla fedakarca çalışma yürütülüyor burada. Şu anda dışarıdan müdahale ediliyor. Soğutma çalışmaları safhasında artık içeriye girilir. Dolayısıyla şu anda öncelikli dışında

Kısmen kontrol altına alındığını öğrendim ben. Eldeki bilgiler, orada çalışanların ve fabrika yöneticilerinin verdiği bilgiye göre içeride kimse yok. Ama yangının boyutları netleştikten sonra en sağlıklı bilgiyi o zaman vereceğiz."

"22 istasyon, 74 araç, 185 personel"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre Davutapaşa'da iplik fabrikasında çıkan yangına İstanbul itfaiyesi 22 istasyon, 74 araç ve 185 personel ile müdahale ediyor.



İtfaiye ekiplerine Fatih Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Güngören Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi ve Esenler Belediyesinden toplam 9 adet su tankı ve Hamidiye A.Ş.'den 4 adet su tankı ile destek veriliyor.

Can kaybı ve yaralı yok

Olay yerinde bulunan DHA Muhabiri Alper Korkmaz, yangına ilişkin yeni bilgiler verdi.

"Yangın kontrol altına alınmış diyemeyiz. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sürüyor. Arka tarafta bir yangın vardı orayı söndürdüler, ama ön tarafta yangın sürüyor.



Bir vatandaş ile konuştum. Fabrikada 7/24 çalıştığını, yangın sırasında içeride işçilerin olduğunu ancak hiç kimsenin yara almadan dışarı çıktığını söyledi. 112 ekipleri de herhangi bir can kaybı ve yaralanma durumunun olmadığını belirttiler."