Davutpaşa soruşturmasında 3 zanlı kurtuldu

22 cana mal olan patlamayla ilgili soruşturmada İstanbul Valiliği'nin yargılama izni vermediği 3 belediyeci, savcının itirazı da postaya takılınca sadece tanık oldu.

Davutpaşa'daki 5 katlı iş merkezinde ruhsatsız faaliyet gösteren havai fişek imalathanesinde geçen yıl 31 Ocak'ta meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma, bürokratik engeller nedeniyle 1.5 yıldır tamamlanamadığı için dava da henüz açılamadı. 22 kişinin öldüğü patlamada, İstanbul Valiliği'nin 3 belediyeci için yargılama izni vermemesine itiraz eden savcının dilekçesi Bakırköy'den Şirinevler'e 3 haftada ulaştı. 10 günlük itiraz süresi aşılınca bu kişiler soruşturma dışı kaldı.

Valilik izin vermedi

Olayla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ali Haydaroğlu, BEDAŞ'tan 6, İSKİ'den 2, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 3 ve Zeytinburnu Belediyesi'nden 6 kişi için soruşturma izni istedi.



Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler Tüzüğü'ne aykırı davranmak ve denetim yapmamakla suçlanan Büyükşehir Belediyesi İmar ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü'ndeki 3 müdür için İstanbul Valiliği yargılam izni vermedi. Bunun üzerine Savcı Haydaroğlu, valilikten 10 Şubat 2009'da gelen "soruşturma yapılamaz" kararına itiraz yazısını 11 Şubat 2009'da Bakırköy'den postayla Şirinevler'deki Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderdi.



Ancak itiraz dilekçesi 2 Mart 2009'da mahkemeye ulaştı. Mahkeme de dilekçeyi 10 günlük itiraz süresi aşıldığı için reddetti. İstanbul Valiliği'nin soruşturma izni vermediği şüpheliler de sadece mahkemede tanık olarak dinlenebilecek. Soruşturma kapsamında halen 6 kişi bulunuyor.

Ruhsatsız havai fişek imalathanesinde meydana gelen korkunç patlama büyük faciaya yol açmıştı. Ancak dava 1.5 yıldır açılamadı. Cumhuriyet Savcısı'nın, 3 büyükşehir görevlisinin yargılanması için yaptığı itiraz 500 metrelik yolu aşamadı.