'Davutpaşa' mağdurları adalet istiyor

Zeytinburnu Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde meydana gelen patlamada yakınlarını kaybedenler, olayla ilgili halen dava açılmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı.

Davutpaşa’daki bir havai fişek fabrikasında yaşamını yitiren 21 kişinin fotoğrafları ile isimlerinin bulunduğu pankart ve ''Davutpaşa'yı unutmadık, unutturmayacağız'' yazılı dövizler taşıyan grup, Taksim Meydanı'ndaki Tramvay Durağı'nda toplandı.

Patlamada hayatını kaybeden Semra Bakkal'ın eşki eşi Hikmet Günalan, burada grup adına yaptığı basın açıklamasında, 21 kişinin öldüğü 117 kişinin yaralandığı patlamanın üzerinde 20 ay geçmesine rağmen olayla ilgili hala bir ceza davasının açılmadığını söyledi.

Patlamada yakınlarını kaybedenler olarak Ankara'ya gittiklerini ve Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan yetkililere dosya sunduklarını, TBMM'de temsil edilen siyasi partileri ziyaret ederek bilgi verdiklerini anlatan Günalan, davanın zaman aşımına uğratılmasından duydukları endişeyi yetkililere ilettiklerini belirtti.

Bilirkişi raporunda sorumluların belli olduğunu, Cumhuriyet Savcılığının yargılama süreci başlaması için yazışmalarını yaptığını savunan Günalan, ancak bazı kamu kurumları yetkililerinin yargılama yapılmaması için yetkilerini kötüye kullandıklarını öne sürdü.

Günalan, ''İstanbul Valiliği ve İl İdare Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin yargılanmasına izin vermediği için Cumhuriyet Savcılığı, Bölge İdare Mahkemesi’ne kararın iptali için başvurmuştur'' dedi.

Yetkililerden adaletin yerini bulması için hassasiyet beklediklerini vurgulayan Günalan, bugün 9'uncu kez toplandıklarını ve ceza davası açılıncaya kadar her cumartesi Taksim Tramvay Durağı'nda toplanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.