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DAVUTOĞLU: ''TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ DÜNYA GÖRÜR'' KONYA (A.A)

18 Aralık 2010 16:17

-DAVUTOĞLU: ''TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNİ DÜNYA GÖRÜR'' KONYA (A.A) - 18.12.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelmesi beklenilen Ermeni Tasarısı'yla ilgili ''Ümit ediyoruz böyle yanlış bir tavır ortaya konulmaz''dedi. Davutoğlu, ''Böyle bir durum gerçekleşirse Türkiye'nin tepkisi ne olur?' sorusuna, ''Onu o zaman bütün dünya görür. Ama ümit ediyorum ki böyle bir sonuç olmaz'' dedi.  Davutoğlu, Konya Konevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya Danışma Meclisi toplantısı çıkışında, gazetecilerin ABD Temsilciler Meclisi gündemine yeniden geleceği belirtilen Ermeni tasarısı ile ilgili sorularını yanıtladı. Şeb-i Arus törenlerinde Konyalı hemşehrileriyle biraraya gelmekten duyduğu mutluluğu belirterek sözlerine başlayan Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Çalışma döneminin sonuna yaklaşılan bir noktada böylesine ani bir çaba gerçekten Türkiye'de takip edilmesi gereken bir konu. Hemen ABD yetkilileriyle temasa geçtik. Büyükelçimiz orada temaslarını yürüttü. Ben de akşamleyin Sayın Clinton ile bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisine çok açık bir şekilde böyle bir çabanın Türk-ABD ilişkilerinde oluşturacağı olumsuz sonuçları ve hep beraber görerek bunu engellememiz gerektiğini ifade ettim. Kendisi de konunun ani bir şekilde gündeme geldiğini ifade etti. Ve bütün güçleriyle bu konuda devreye gireceklerini söylediler. Etkin bir müdahale istedim, kongre nezdinde. Çünkü bu konu artık Türk-ABD ilişkilerinin geleceğini, doğasını etkileyecek bir nitelik kazanıyor. Bu konuda herkesin sorumluluk duygusu içinde hareket etmesi lazım. Tarihi konuların tekrar tekrar gündeme getirilerek bir demoklesin kılıcı gibi Türk-ABD ilişkileri üzerinde sallandırılması doğru değil. Sayın Clinton da bu konuda her türlü çabayı göstereceklerini söylediler. Gelişmeleri takip edeceğiz. Ben şimdi Ankara'ya geçeceğim gelişmeleri yakın bir şekilde takip edeceğiz. Ümit ediyoruz böyle yanlış bir tavır ortaya konulmaz.'' Davutoğlu, ''Böyle bir durum gerçekleşirse Türkiye'nin tepkisi ne olur?' sorusuna ''Onu o zaman bütün dünya görür. Ama ümit ediyorum ki, böyle bir sonuç olmaz'' dedi.

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