-DAVUTOĞLU: TÜRKİYE'NİN OPERASYONU YAVAŞLATTIĞI DOĞRU DEĞİL KAHİRE (A.A) -10.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Başbakanı İssam Şeref tarafından kabul edildi ve Dışişleri Bakanı Nebil El Arabi ile görüştü. Bakan Davutoğlu ilk olarak Mısır Başbakanı İssam Şerif tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye ile Mısır ilişkileri ele alındı. Mısır Başbakanı İssam Şerif, Bakan Davutoğlu'na Türkiye ile ekonomi,turizm ve diğer alanlarda işbirliğine devam etmesinin önemini anlattı. Davutoğlu'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ile ilişkilere önem verdiğini ifade etti. Görüşmede, Mısır Başbakanı Şerif'in, Türkiye'nin Libya ile ilgili çabalarını övdüğü belirtilirken, Türkiye ve Mısır'ın Filistin hususunda istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi. Davutoğlu, İsam Şerif'e Başbakan Erdoğan'ın mesajını iletirken, Erdoğan'ın Libya için önerdiği çözüm planını da Mısır tarafına anlattı. -''TÜRKİYE'NİN NATO'NUN LİBYA OPERASYONU YAVAŞLATTIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL'' - Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Mısır Başbakanı'nın ardından Dışişleri Bakanı Nebil El Arabi ile biraraya geldi. Birlikte kameraların karşısına geçen Davutoğlu ve Arabi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Türkiye'nin NATO'nun Libya operasyonunu yavaşlattığı iddialarının doğru olmadığını kaydederek, şehirlerden ablukaların kaldırılması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, Libya için siyasi değişim şart olduğunun altını çizerek, ''NATO'nun birinci önceliği sivillerin korunması Türkiye de sivillerin korunmasına büyük önem veriyor'' dedi. Bir gazetecinin Filistinli gruplar ile ilgili sorusu üzerine Davutoğlu, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, Hamas Lideri Halit Meşal ile görüştüğünü anlatarak, ''Türkiye taraflara birlik olmalarını telkin ediyor'' diye konuştu. Davutoğlu, Filistin konusunda Mısır'ın bir öneri getirmesi halinde bunu destekleyeceklerini söyledi. Davutoğlu, Doha toplantısı öncesinde uluslararası camianın da Filistin konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini vurguladı. Mısır Dışişleri Bakanı Nebil El Arabi de Türkiye'nin Mısırlıların Libya'dan tahliyesi konusunda gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti. Arabi, Türkiye'nin bölge için gösterdiği çabaların takdir ettiklerini ifade etti.