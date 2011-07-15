-DAVUTOĞLU: TÜRKİYE TERÖRÜN ÜSTESİNDEN GELECEK İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin, hem terörün üstesinden geleceğini hem de özgürlükler ve kardeşlik yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini belirtti. Davutoğlu, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edildiği terör saldırısını sosyal paylaşım sitesi twitter hesabında değerlendirdi. Bakan Davutoğlu, twitter hesabında şunları yazdı: "Diyarbakır'da verdiğimiz 13 şehidimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun. Bu saldırılar terörle mücadele ve demokratikleşme konusundaki azmimizi asla yok edemeyecek. Türkiye, hem terörün üstesinden gelecek hem de özgürlükler ve kardeşlik yolunda emin adımlarla ilerleyecektir."