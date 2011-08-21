-Davutoğlu, Store ile görüştü CAPE TOWN (A.A) - 21.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store ile telefonla görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde temaslarda bulunan Davutoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Store ile görüştü. Store'un araması üzerine gerçekleşen görüşmede, Trablusdaki son gelişmeler çerçevesinde gelecek dönemde Libya'da neler yaşanabileceği ve hangi adımların atılabileceği ele alındı.