-Davutoğlu: 'Somali Görev Gücü' oluşturuldu İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Kazakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Senegal ve İİT Genel Sekreterliğinden oluşan bir 'Somali Görev Gücü' oluşturuldu. Bu görev gücü, aynı zamanda bütün faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak'' dedi. Davutoğlu, Conrad Otel'de, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısının sona ermesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, bugün terör saldırısında hayatlarını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi. ''Teröre karşı mücadele bir insanlık meselesidir. Sadece Türkiye'nin milli bir meselesi değildir. Bu mücadele terör bitene kadar sürecektir'' diyen Davutoğlu, bu konuda dost ülkelerin gösterdikleri dayanışmaya teşekkür etti. Davutoğlu, ''Bildiğiniz gibi Afrika boynuzunda ama daha özelde Somali'de gerçek bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Kuraklığın getirdiği kıtlık sebebiyle 3 milyondan fazla insan açlık sınırında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar'' diyerek, Türkiye'nin bu insanlık trajedisine kayıtsız kalmadığını söyledi. İİT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ve İİT Dönem Başkanı Kazakistan Dışişleri Bakanı Kazıkhanov ile temasa geçtiklerini anımsatan Davutoğlu, İİT'in olağanüstü icra toplantısını yapmak için inisiyatif aldıklarını ve bunun ilgi gördüğünü, böylece İİT'in bu isimle yaptığı ilk toplantının ve Cidde dışındaki ilk icra toplantısının İstanbul'da gerçekleştiğini anlattı. Toplantının bu kadar geniş katılımlı gerçekleşmesinin hem İslam dünyasının Somali konusunda gösterdiği hassasiyeti hem de Türkiye inisiyatifinin gördüğü hüsnü kabulü ortaya koyduğunu ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi: ''Biz bu toplantıyla 3 hedefe ulaşmaya çalıştık. Birincisi, İslam dünyasında bir duyarlılığın, bir hassasiyetin uyanmasını temin etmek. Somali, biz bir aileysek ailemizin asli unsurudur. Et ve tırnak gibi ilişkide bulunduğumuz dost ve kardeş halktır. Onların dertleriyle dertlenmek bizim için asli bir görevdir. Biz bu olağanüstü toplantıyı gerçekleştirirken bu duyarlılığın oluşmasını hedefledik. Gerekten çok geniş katılım oldu ve burada gündeme gelen konularla İslam dünyası bu konuda duyarlılığını ortaya koymuştur. Bunun takipçisi olacağız. İkincisi; bir takım mekanizmalar geliştirmeye çalıştık. Hedefimiz oydu. Sadece ortak bir his uyandırmak değil, aynı zamanda bu his etrafında mekanizmalarla Somali'ye bir an önce ulaşmak. Çünkü Somali'ye çok düzenli uçuşlar yok. Ulaşım imkanları sınırlı. Bu mekanizmalar çerçevesinde bugün önemli kararlar aldık. İİT'nin 38. Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından kurulan Somali Yardım Fonuna bütün ülkelerden katılım kararı alındı. Birçok ülke destek beyanında bulundu. Maddi destek beyanında da bulunuldu. Kazakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Senegal ve İİT Genel Sekreterliğinden oluşan bir 'Somali Görev Gücü' oluşturuldu. Bu görev gücü, aynı zamanda bütün faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak. İİT Genel Sekreterliği ile eş güdüm halinde bütün İslam ülkelerinde yardım kampanyası yapılması kararı alındı. Bu yardım kampanyalarının İİT koordinasyonuyla en doğru şekilde değerlendirilmesine karar verildi.'' Ayrıca kıtlığın sebeplerinden biri olan Somali içindeki huzursuzlukların işbirliği içinde aşılması için İslam dünyasının daha aktif çaba sarf etmesi kararı alındığını da belirten Davutoğlu, ''Geçen yıl Mayıs ayında da biz BM Somali Konferansına ev sahipliği yapmış ve bir komşu ülkeler inisiyatifi başlatmıştık. Bugün Sayın Başbakanımızın Sayın Somali Devlet Başkanı Şerif ile yaptığı görüşmede de bütün bu inisiyatifi en kısa sürede tekrar devreye sokma kararı aldık'' dedi. -Somali Dışişleri Bakanı İbrahim Somali Dışişleri Bakanı Muhammed Mahmud İbrahim, ''Türkiye, gerçekten büyük bir liderlik göstererek Somalilere bu son derece zor zamanlarında destek olmak için girişimde bulundu'' dedi. Muhammed Mahmud İbrahim, ''Türkiye, gerçekten büyük bir liderlik göstererek Somalilere bu son derece zor zamanlarında destek olmak için girişimde bulundu'' dedi. İİT'e de Somali'yi öncelikli gündem maddesi kıldığı için teşekkür eden İbrahim, Somali'de yaşanan zorlukların ne boyutta olduğunu medyanın açıkça sergilediğini söyledi. İbrahim, Somali halkı adına Türk halkı, Türk hükümetine, şehit olan Türk askerleri için taziyelerini sunduğunu da ifade etti. İİT'e üye devletlerin toplantıda çok önemli yardım taahhütleri olduğunu söyleyen İbrahim, ''Bu da gerçek bir kardeşlik örneğidir. Gerçek bir dostluk örneğidir. Zor zamanlarda ülkemize gösterilen büyük bir kardeşlik örneğidir'' diye konuştu. İbrahim, ''Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve ailelerinin Somali'ye ziyareti, biz Somalililer için çok şey ifade ediyor. Onlara büyük bir ev sahipliği yapacağız. Gerçekten zor zamanları bizimle paylaşabileceklerini gösterdiler. Somali halkı bu açıdan çok büyük bir mutluluk duymuştur. Bu yapılan, tüm dünyaya bir mesajdır. 'Değerli kardeşlerimiz, ikinci ülkenize, Somali'ye şimdiden hoş geldiniz' demek istiyorum'' ifadesini kullandı.