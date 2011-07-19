-DAVUTOĞLU PETRAEUS İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Afganistan'daki NATO güçlerinin komutasını bu sabah devreden Amerikalı Orgeneral David Petraeus ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Davutoğlu Petraeus ile Dışişleri Bakanlığında eski CENTKOM komutanı sıfatıyla 45 dakika kadar görüştü. Temel olarak terörle mücadele, Irak ve Afganistan şeklinde üç konu başlığının ele alındığı görüşmede, Davutoğlu terörle mücadele işbirliğinin önemini vurgulayarak, PKK terörizminin değişik boyutları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Petraeus da mevcut yakın işbirliğinin süreceğini teyit ederek, Irak'taki deneyimlerini anlattı. Davutoğlu Irak'taki siyasi süreç dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki Irak'a ilişkin görüşlerini dile getirdi. Afganistan konusunda da Petraeus bazı bölgelerde askeri sorumluluğun Afganlara devri süreci de dahil Afganistan'daki son durum hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Türkiye'nin ISAF'taki rolünün, diplomat, asker ve polislerinin ülkenin istikrarına nasıl katkıda bulunduğunu anlatan ABD'li general, PRT'lerin katkılarından övgüyle bahsetti. Siyasi sürecin önemine değinen Petraeus, seçimlerin önemini vurguladı. Bakan Davutoğlu da Türkiye'nin Afganistan ile tarihe dayanan özel ilişkilerini anlatarak, katkılar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Davutoğlu, Türkiye'nin Afganistan'ın geleceği için çalıştığını, istikrara hiçbir kesim arasında ayrım yapılmaksızın tüm kesimlerin kucaklanarak ulaşılabileceğini, siyasi sürecin ise Afganlıların kendileri tarafından yürütülebileceğini kaydetti. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) başkanlığına atanan Petraeus, yeni görevine Eylül ayında başlayacak. Petraeus'un yarın Ankara'dan ayrılarak Berlin'e geçmesi bekleniyor.