T24 LogoT24 Logo
Gündem

DAVUTOĞLU PETRAEUS İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2011 01:02

-DAVUTOĞLU PETRAEUS İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Afganistan'daki NATO güçlerinin komutasını bu sabah devreden Amerikalı Orgeneral David Petraeus ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Davutoğlu Petraeus ile Dışişleri Bakanlığında eski CENTKOM komutanı sıfatıyla 45 dakika kadar görüştü. Temel olarak terörle mücadele, Irak ve Afganistan şeklinde üç konu başlığının ele alındığı görüşmede, Davutoğlu terörle mücadele işbirliğinin önemini vurgulayarak, PKK terörizminin değişik boyutları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Petraeus da mevcut yakın işbirliğinin süreceğini teyit ederek, Irak'taki deneyimlerini anlattı. Davutoğlu Irak'taki siyasi süreç dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki Irak'a ilişkin görüşlerini dile getirdi. Afganistan konusunda da Petraeus bazı bölgelerde askeri sorumluluğun Afganlara devri süreci de dahil Afganistan'daki son durum hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Türkiye'nin ISAF'taki rolünün, diplomat, asker ve polislerinin ülkenin istikrarına nasıl katkıda bulunduğunu anlatan ABD'li general, PRT'lerin katkılarından övgüyle bahsetti. Siyasi sürecin önemine değinen Petraeus, seçimlerin önemini vurguladı. Bakan Davutoğlu da Türkiye'nin Afganistan ile tarihe dayanan özel ilişkilerini anlatarak, katkılar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Davutoğlu, Türkiye'nin Afganistan'ın geleceği için çalıştığını, istikrara hiçbir kesim arasında ayrım yapılmaksızın tüm kesimlerin kucaklanarak ulaşılabileceğini, siyasi sürecin ise Afganlıların kendileri tarafından yürütülebileceğini kaydetti. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) başkanlığına atanan Petraeus, yeni görevine Eylül ayında başlayacak. Petraeus'un yarın Ankara'dan ayrılarak Berlin'e geçmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24