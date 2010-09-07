-DAVUTOĞLU: ''OBAMA'NIN HİTABI ENGELCİLERE MESAJ'' KONYA (A.A) - 09.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Türkiye'nin AB tam üyeliği konusundaki iradesi çok güçlüdür. Obama'nın hitabı biraz da Türkiye'ye dönük olarak siyasal bir takım engeller getiren taraflara yönelik mesajlardır''dedi. Bakan Davutoğlu, bazı ziyaretlerde bulunmak için geldiği Konya'da Bosna-Hersek Fahri Konsolosluğu'nun açılışına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Konya'ya gelmekten ve konsolosluğu açamanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi. Davutoğlu, yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Srebrenitsa'ya gideceklerini belirterek, ''Srebrenitsa katliamının 15. yıldönümü dolayısıyla 'Bir Barış Anması' yapacağız. Barış Anması diyorum çünkü Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadic de oraya gidecek. Sırbistan Parlamentosu, Srebrenitsa olayları dolayısıyla bir özür kararı kabul etti'' dedi. -KUZEY IRAK BÖLGESİ- Davutoğlu, PKK terör örgütü ile mücadelede üçlü mekanizmanın çalışmasına ilişkin de, gerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Toronto'da ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşmede, gerekse daha sonra kendilerinin yürüttüğü temaslarda üçlü mekanizmanın Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili koordinasyon ayağında bir kez daha birlikte çalışma iradesinini ortaya çıktığını ve bunun teyit edildiğini söyledi. Irak hükümetiyle de yakın temas halinde olduklarını vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Irak'ta seçim sonrasında şu anda daha yeni hükümet oluşmuş değil. Bunun ortaya çıkmasında bir boşluk var. Kuzey Irak bölgesine yönelik şimdi Irak merkezi hükümeti Amerika tarafıyla üçlü mekanizma konusunda yürüttüğümüz çalışmalarda yoğunluk artmaktadır. Bir eylem planı çerçevesinde de bundan sonra biz her türlü çalışmayı yaparak Kuzey Irak'tan kaynaklanan terör tehdidinin ortadan kalkması için her türlü tedbiri alacağız. Bu konuda herhangi bir müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz. Gerek sınır ötesinde gerekse sınırlarımız içinde teröre karşı mücadele ve vatandaşlarımızın bu anlamda korunması Türkiye hükümeti olarak bizim yürüttüğümüz kararlı politikalardır ve bundan sonra da bu çalışmalar artan bir dozda devam edecektir.'' -OBAMA'NIN AB KONUSUNDA TÜRKİYE'YE DESTEĞİ- ABD Başkanı Obama'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınması konusunda yaptığı yorumu Türkiye-AB ilişkileri bağlamında son derece doğru bir yaklaşım olarak gören Davutoğlu, ''Bunun ayrıca vurgulanması önemlidir ama onun içinde bir irade denemesine ihtiyaç yoktur'' dedi. Türkiye'nin AB tam üyeliği konusundaki iradesinin çok güçlü olduğunu ve bunun değişmeyeceğini dile getiren Davutoğlu, şöyle dedi: ''Hiçbir şekilde başka bir alternatif üzerinde zaten düşünmüyoruz. Obama'nın hitabı biraz da Türkiye'ye dönük olarak siyasal bir takım engeller getiren taraflara yönelik mesajlardır. Önümüze getirilen siyasal engeller bu anlamda geçerli olmayan geçmişte başka engellere de uygulanmamış engellerdir. Sayın Obama'nın ifadesi de biraz da o engellere dönük olarak değerlendirilmesi lazım. Zaten Türkiye'nin bu konudaki tutumu açıktır.''