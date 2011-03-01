-DAVUTOĞLU'NUN KİTABI YUNAN BASININDA ATİNA (A.A) - 01.03.2011 - Yunan basını, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ''Alternatif Dünya Teorileri: İslam ve Batısı Dünya Teorisinin Politika Üzerindeki Etkisi'' adıyla Yunancaya çevrilen kitabının, "yeni bir Türk devletine manevi açıdan zemin hazırladığı" görüşünü savundu. Davutoğlu'nun "Stratejik Derinlik" adlı kitabından sonra Yunancaya çevrilen bu ikinci kitabının Piotita Yayınevi tarafından yakın bir zamanda piyasaya sunulması bekleniyor. Atina'da yayımlanan Ethnos gazetesi, kitapla ilgili haber-yorumunda, yeni Osmanlılık teorisinin Yunanlılar için "aşırı şekilde tehditkar" olduğu yorumunda bulundu. "Yeni Osmanlılığın dünya teorisi ve felsefesinin temelinin, yeni Türk-İslam liderlerinin düşünce deposu olduğunu" ileri süren gazete, Davutoğlu'nun bu kitabında, "egemen, İslami, yeni bir Türk devletine manevi açıdan zemin hazırlandığı" görüşüne yer verdi. "Dikkatli bir okumayla Davutoğlu'nun sıradan birisi olmadığının hemen belli olduğunu" yazan gazete, kitabın yazarının "ne dediğini ve nasıl söyleyeceğini bildiğini, bunu ideolojik-siyasi açıdan marifetli bir şekilde dile getirebildiğini" kaydetti. Davutoğlu'nun görüşlerini "sadece Yunanistan için değil, Avrupa ve genelde Batı için bir tehdit" olarak gösteren gazete, Davutoğlu'nun "kesinlikle, özgüvenle ve tereddütsüz şekilde kendi hedefleri ve inancına hizmet ettiğini" belirtti. Ethnos gazetesinin yorumunda, yeni Osmanlılık ideolojisi ile 1,5 milyarlık İslam dünyasının birbirinden ayrı şeyler olduğu, ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Davutoğlu'nun bu ikisini özdeşleştirme görüşünde olduklarını savundu. Türkiye'nin antropolojik, kurumsal ve ekonomik açıdan güçlü olduğunu ve buna yatırım yaptığını belirten gazete, yorumunda daha sonra şu ifadelere yer verdi: ''Uluslararası politikada birbirine zıt milyonlarca eğilim dinamik bir şekilde karışıyor: Uzağı göremeyen liderler, vizyonu olan liderler, kemirilmiş toplumlar, istikrarsız iktidarlar, yıkılmak üzere olan sarhoş hükümdarlar, uçsuz bucaksız alanda ayaklanmalar, nihayetinde dikkate alınan diplomatik blöfler, zenginlik kaynaklarıyla ilgili çıkarlar vs. Yeni Osmanlı hedeflerinin karşısına bölge uluslarının bağımsızlık talepleri, büyük güçlerin çıkarları, Osmanlı döneminin despotizm anıları ve çok güçlü Yahudilerin yaşamsal çıkarları çıkıyor. Yunanistan mı? Konu, uyuyup uyamadığımız. Uyanmaya ve rasyonel düşüncelere hizmet eden yeni bir kitap daha.''