Davutoğlu'nun ziyaretinde MHP'liler çarşıdan çıkarılınca arbede yaşandı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'ndaki esnaf ziyareti sırasında gerginlik yaşandı. Aynı anda seçim çalışması yapan MHP'li adaylar ve partililer çarşıdan çıkarılmaya çalışılınca çarşının içi bir anda karıştı. MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, "Gerek emniyet güçleri gerekse Başbakan'ın yanındaki AKP yetkilileri arkadaşlarımıza sözlü ve fiili saldırıda bulundular" dedi.

Olayın yaşandığı esnada alanda olan MHP Gaziantep milletvekili adayı Menderes Şahin, “AKP 'nin yöneticileri bizim oraya gelişimizi çekemediler. Çalışma yaparken bizi çıkartmak istediler. Bazı arkadaşlarımızı tartaklamışlar. Güvenlik görevlisi arkadaşlar da onların baskısı altında zor durumda kaldı. Sonra biz olayı yatıştırdık, ilerledik” dedi.

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan da kendilerinin esnaf ziyaretini 3 gün önceden planladıklarını ifade ederek, “Başbakan geliyor diye arkadaşlarımızı alandan çıkartmak istediler. Böyle bir şey olamaz. Burası bizim memleketimiz. Daha önce planladığımız şekilde demokratik kültürle bizim esnaf ziyaretimize devam etmemiz gerekiyordu. Gerek emniyet güçleri gerekse Başbakan'ın yanındaki AKP yetkilileri arkadaşlarımıza sözlü ve fiili saldırıda bulundular. Biz bu memleketin sahibiyiz. Onlara rağmen esnaf ziyaretimize devam ediyoruz. Bizim özgürce, bağımsız bir şekilde propaganda yapmamıza ne AKP'nin trollerinin gücü yetebilir ne de AKP zihniyetinin gücü yetebilir. MHP, 1 Kasım'da iktidara gelecek ve ülke huzur bulacak. Huzursuzluğun kaynağı AKP ve Davutoğlu'nun ta kendisidir” ifadelerini kullandı.