Davutoğlu'nun yıldız falına göre, Köşk'le kavga var, şiddet artacak!

Astrolog Demet Hoşman, Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu'nun göreve geleceği tarih itibariyle yıldız haritasını inceledi. Hoşman'a göre, Davutoğlu'da çok uzun bir süre geçmeden Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına geçenlerden olacak. Başbakanlık bir bedel gibi verilmiş gözüküyor. Erdoğan ilerleyen süreçte Abdullah Gül ile de sorunlar yaşayacak.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Demet Hoşman'ın kaleminden Davutoğlu'nun yıldız haritası:

Ülkemiz bilindiği üzere bir akrep burcu ülkesidir. Akrep dayanıklılık; yeniden doğuş ve ölümü, sırları; açıklanmayan gizli kalmış yer altındaki kişileri ve zalimliği de simgeler. 2012 Ekim aylarından bu yana transit Satürn ülke ve yönetenlerin üzerinde büyük baskılar oluşmasına; yöneticilerin daha sert ve sınırlandıran özellikler sergilemesine dolayısı ile birçok tatsızlığa sebep oldu.

Ülkenin 5. Evinde ilerleyen Satürn genç nüfusla yöneticilerin uzlaşma sağlamasına izin vermedi ve dolayısı ile yaşanan kaos hem ciddi insan kayıplarına hem de birçok özel ve devlet malının yok olmasına sebebiyet verdi.

5. evde etkili Satürn toplumsal boyutta sevgisizliği getirdi. İnsanlar saf sevgiyi unutup sadece kendilerini düşünür oldular. Güçlü olan güçsüzü ezip geçti. Şimdilerde ise Satürn akrep burcunda transit mars ile bir kavuşum yapacak ve sevgisizliği şiddetle buluşturacak. Özellikle üst düzey yönetenlerin acımasızlığı daha fazla gözler önünde olacak. Kendinden olana acıma olgusu yerleşecek kalplere. Tüm dünyada acımasızlık ve zulmün hakim olacağı günlerin başlangıcındayız.

Zalimlik ve sadistlik artacak ve üstelik bu durumları yaratanların alkışlar alacağı günleri hep beraber göreceğiz maalesef. Ülkemiz içinde karışıklıklar dönemi ağustos ayından itibaren yine gündemde olacak. Yönetenlerin bugüne kadar aynı yolda oldukları kişilerle yollarını ayıracak. Bu ayrılma dostça olmayacak.

Her iki tarafında birbirini karalamak adına birçok şeyi mubah görecek. Ülkenin yöneticilerinin asıl sınavları 2015 Aralık’ından itibaren başlayacak. O güne kadar aralarındaki çatışma ve yolları ayırma devam edecek, yeni yılda da bir çok spekülasyon ve özel hayat gözler önüne serilmeye devam edecek. Bir süredir sessiz kalan terör yeniden ateşlenebilir.

2015 son aylarından itibaren ülke yönetenleri sağlık sorunları da dahil olmak üzere beklemedikleri ama derinlerde düşündükleri tatsızlıklarla karşı karşıya gelebilir. Üstelik yaşayacakları düşmanları kendileri büyüttükleri için baş etmelerinde bir hayli güç olacak. Ağustos 2014 den itibaren bazı doğal olayları da tetikleyici görünümlerde mevcut. Depremler, sabırsız ve insanoğlunu derinden sarsmak istiyor.