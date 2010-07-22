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Dünya

DAVUTOĞLU'NUN VİETNAM TEMASLARI HANOİ (A.A)

22 Temmuz 2010 17:40

-DAVUTOĞLU'NUN VİETNAM TEMASLARI HANOİ (A.A) - 22.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) toplantısı geldiği Vietnam'da çeşitli temaslarda bulunuyor. Davutoğlu, bu ülkeye yaptığı ziyaretinin ilk gününde sabah Vietnam Cumhurbaşkanı Nguyen Minh Triet tarafından kabul edildi, daha sonra Vietnam Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Pham Gia Khiem ile görüştü. Davutoğlu, Hanoi'deki görüşmelerin ardından Vietnam'ın ilk üniversitesi olan ve 1072 yılında kurulan Edebiyat Tapınağını gezdi. Dışişleri Bakanı, burada tapınak hakkında yetkililerden bilgi alarak, tapınağın kitap satılan bölümünden Vietnam tarihiyle ilgili kitap satın aldı. Davutoğlu, daha sonra da tapınakta icra edilen geleneksel Vietnam müziği örneklerini dinledi.  Öte yandan Güneydoğu Asya'nın en önemli örgütlerinden ASEAN ile Türkiye arasında bugün imzalanması öngörülen "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması"nın, yarın Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun katılacağı bir törenle yapılacağı bildirildi.

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