-Davutoğlu'nun temasları sürüyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.09.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 66. dönem BM Genel Kurulu genel görüşmeleri kapsamında BM'deki yoğun temasları devam ediyor. -Ashton görüşmesi- Davutoğlu bugün BM'deki ikili temasları çerçevesinde önce AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Davutoğlu-Ashton görüşmesinde BM'deki Filistin konusundaki gelişmeler ve Balkanlar ele alındı. Ortadoğu'daki gelişmelerin değerlendirilmesi çerçevesinde ise Türk tarafının görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri hakkındaki görüşlerini AB temsilcisine aktardığı, ayrıca Kıbrıs Rum yönetiminin petrol ve gaz arama çalışmalarına başlaması çerçevesinde Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin tutumu hakkında Ashton'a ayrıntılı bilginin verildiği öğrenildi. -Yunanistan Dışişleri Bakanıyla görüşme- Bakan Davutoğlu gün içinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Lambrinidis ile de BM'de görüşme yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı, bu bağlamda iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik toplantının hazırlığına ve içeriğine ilişkin hususların gözden geçirildiği bildirildi. Yunan bakanın Davutoğlu'nun Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili görüşünü sorması üzerine Davutoğlu'nun bu konudaki değerlendirmelerini Yunanlı mevkidaşıyla paylaştığı öğrenildi. Ayrıca Türk tarafının görüşmede Kıbrıs Rum yönetiminin son attığı adım çerçevesinde Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin tutumu hakkında ayrıntılı bilgi verdiği, bu kapsamda Doğu Akdeniz'de tek taraflı adımların kabul edilemeyeceğini, bunların karşılık bulacağını belirttiği de öğrenildi. Davutoğlu'nun BM'deki temasları sürüyor.