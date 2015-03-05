Davutoğlu’nun 'taşıt israfını önleyeceğiz' açıklamasına rağmen Başbakanlık filosuna 222 araç daha!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık’a ait 61 aracı Saray’a götürdüğü ortaya çıktı. Başbakanlık ise Ahmet Davutoğlu’nun “Kamudaki taşıt israfını önleyeceğiz.” açıklamasına rağmen 222 yeni araç almaya karar verdi. Zırhlı araçların da dahil olduğu yeni alımlarla Başbakanlık’ın araç sayısı geçen yıla göre 12 kat artacak.

Zaman'dan Emre Soncan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlıkbinası olarak inşa edildiği halde kendisinin yerleştiği Beştepe’deki Saray’a Başbakanlık araçlarını da götürmesi krize yol açtı. Başbakanlık, Ahmet Davutoğlu’nun aksi beyanlarına rağmen çözümü 222 yeni taşıt almakta buldu. Davutoğlu, geçen eylül ayında kamudaki araç israfını önleyeceklerini söylemişti. Oysa yeni alımlarla BaşbakanlıkFilosundaki araç sayısı 2014’e göre 12 kat artacak. Yeni alınacak taşıtlar arasında 20 zırhlı otomobil, 163 binek ve 16 arazi tipi araç, 17 minibüs, 1 otobüs, 1 panelvan bulunuyor. Erdoğan’ın Saray’a 61 araç götürdüğü ve masraflarının halen Başbakanlık’tan karşılandığı belirtiliyor. Bu araçları yeterli bulmayan Erdoğan’ın, Saray’a 25 araç daha istediği kaydediliyor.Cumhurbaşkanlığı bütçesinden alınacak araçlar arasında 12 binek, 2 zırhlı otomobil, 2 minibüs, bir panelvan ve bir kamyon var.

Bu yıl toplamda, genel ve özel bütçeli kuruluşların sahip olacağı araç sayısı, 8 bin 515’e ulaşıyor. Bu rakamın, 7 bin 559’u genel bütçeli yani Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, Emniyet gibi kuruluşlara tahsis edilecek. Kalan 956’sı ise üniversiteler, üst kurullar ve bazı genel müdürlüklerin dahil olduğu özel bütçeli kurumlar için tedarik edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aksaray’a taşıdığı Başbakanlık araçlarından bazıları şöyle: 4 GMC SUV, 14 Mondeo, 2 WW Caravella, 2 Mercedes Vito, 1 Toyota Corolla, 2 adet Ford Connect. Ankara’dan İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı ofisine götürülen araçlardan bazıları ise şunlar: 3 GMC SUV, 1 Toyota Land Cruzer, 11 Ford Mondeo, 1 WW Caravella, 2 WW Passat , 1 Toyota Corolla. Başbakan Ahmet Davutoğlu geçen eylül ayında yaptığı açıklamada, kamudaki taşıt israfını önleyeceklerini söylemişti. Taşıt kiralanmasından bina kiralanmasına kadar israfa dönük olabilecek her türlü faaliyeti denetim altına almayı amaçladıklarını kaydeden Davutoğlu, “Mümkün olduğu kadar kamu taşıtlarındaki sayısal artışın, kamu binalarındaki kiralanma bedellerindeki artışların ciddi şekilde aşağı çekilmesi ve o alın teri ile gelen vergi gelirlerinin en doğru yerde en verimli şekilde kullanımının sağlanması için de iki ayaklı projeyi hayata geçirmiş olacağız.” ifadelerini kullanmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in de Diyanet Vakfı’nın bütçesinden kendisine 1 milyon TL’lik Mercedes S500 model makam aracı aldırması kamuoyunda büyüt tartışma başlatmıştı.