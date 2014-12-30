Davutoğlu'nun seçim şarkısının telif hakkı CHP'ninmiş!

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim şarkısı “Kiziroğlu Mustafa bey”in telif haklarının CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’de olduğu ortaya çıktı. Şarkının telifini dokuz ay önce iki yıllığına bedelsiz olarak alan Tekin, “Davutoğlu için uyarlandığını görünce şoke oldum, şaşırdım. Şarkının sahipleri herhalde hukuki yoldan haklarını arayacaklardır” dedi.

Taraf'tan Sümeyra Tansel'in haberine göre; şarkıyı yolsuzluklara dikkat çeken bir şekilde seçim meydanlarında kullanacaklarını belirten Tekin “Biz onu farklı bir şekilde ‘çalan kim çırpan kim’ versiyonuyla yapacağız” diye konuştu.

“Kiziroğlu Mustafa bey” şarkısı Ayna grubu tarafından Başbakan Davutoğlu’nun seçimde kullanması için “Davutoğlu Ahmet Hoca” olarak uyarlandı. Şarkının bestesi Murat Çobanoğlu’na sözleri ise Köroğlu’na ait. Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) kayıtlarında ise Çobanoğlu şarkının derleyicisi olarak görünüyor. Bu durumda da aileye telif ödenmesini zorunlu kılıyor. Taraf’a konuşan Murat Çobanoğlu’nun torunu Tolga Çobanoğlu şarkının bestecisi olarak dedesinin görünmesi için MESAM’a başvurduklarını ve şarkının kendilerine ait olduğunu ispatlayan 1965 tarihli plak gibi delileri kuruma sunduklarını anlattı. Başbakan’ın şarkıyı kullanırken kendilerinden izin almadığını belirten Çobanoğlu, “Amcam bu konuda görüşmeler yürütüyor. Ocak ayında telif ödenmesi için girişimde bulunmazlarsa dava açacağız” dedi. Şarkının daha önce de izinsiz kullanıldığını anlatan Çobanoğlu, Ayna grubunun daha sonra özür dileyerek telif ödediklerini ifade etti.

Oktay Vural: Kiziroğlu bizimdir

MHP Gurup Başkanvekili Oktay Vural ise 2000'lerin başında Ayna grubunun seslendirdiği Kiziroğlu türküsünün müziğinin MHP'ye ait olduğunu iddia ederek AKP'yi hırsızlıkla suçlamış; twitter hesabından bir de video linki paylaşarak, Kiziroğlu'nun 1999'da Devlet Bahçeli'ye uyarlanmış halini "MHP'nin müziği" iddiasına kanıt olarak göstermişti.

İşte AKP'nin seçim şarkının sözleri:

Bütün dünya tanır onu beh beh beh

Tam bir Osmanlı torunu hey hey hey

Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim hey hey hey

Davutoğlu Ahmet Hoca, bir bilge adam bir yiğit adam

Bağrına bastı herkesi beh beh beh

Birlik olmak meselesi hey hey hey

Yen Türkiye’nin sesi

Adam kim, yiğit kim, doğru kim, dürüst kim hey hey hey