-Davutoğlu'nun ''Oslobocenye'' gazetesine demeci SARAYBOSNA (A.A) - 27.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yarın başlayacak Bosna-Hersek programıyla ilgili, ''İlk kez bayram namazını Türkiye dışında kılacağım. Burası da Saraybosna olacak. Şimdiye kadar bayramı kendi evimde ailemle nasıl kutladıysam, şimdi de diğer evim olan Bosna'da ailemle kutlayacağım'' ifadesini kulandı. Bakan Davutoğlu, yarın başlayacak ve Ramazan Bayramı'nın ikinci günü sona erecek Bosna-Hersek programı öncesi bu ülkede günlük yayımlanan ''Oslobocenje'' gazetesine verdiği demeçte, bayram namazını Saraybosna'da kılacağını ve bu şekilde önemli bir mesaj verdiğini belirtti. ''Saraybosna benim de evim'' ifadesini kullanan Davutoğlu, şunları kaydetti: ''İlk kez Bayram namazını Türkiye dışında kılacağım. Şimdiye kadar bayramı evimde, ailemle nasıl kutladıysam, şimdi de diğer evim olan Bosna'da ailemde kutlayacağım. Bosna'nın bayramı bizim de bayramımız, Bosna'nın acısı bizim de acımızdır.'' Türkiye'nin Balkanlar'da barış adına yürüttüğü çabalarla ilgili soru üzerine Davutoğlu, ''Eğer Balkanlar'da birlikte yaşamanın alanını kuramazsak, 1990'lı yılların acıları tekrarlanabilir'' yanıtını verdi. Balkanlar'da değişik millet, kültür ve dinlerin bir arada barış içinde yaşadığını görmeyi arzuladıklarını ifade eden Davutoğlu, önceki yıl Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek, Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan arasındaki ''üçlü görüşmeleri'' başlatıklarına işaret ederek, bu görüşmelerle bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Davutoğlu, devletlerin komşularıyla olan ilişkilerinin gelecek açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, ''Türkiye'nin sınırlarında olmamasına rağmen biz bütün Balkan ülkelerini komşumuz olarak görüyoruz. Bu sebepten dolayı iyi ilişkiler bizim için önemlidir'' ifadesini kullandı. Balkanlar'daki politikacıların bir kısmının Türkiye'nin buradaki aktif rolünü memnuniyetle karşıladıklarını belirten Davutoğlu, bazılarının rahatsız olup Türk diplomasisinin ''Boşnakların yanlısı olduğuna'' ilişkin yorumlar yaptıklarını kaydetti. Davutoğlu, bir süre önce Bosna-Hersek'i ziyaretinde Banya Luka kentinde Bosnalı Sırpların lideri Milorad Dodik'le görüşmesinde, Bosna-Hersek devlet bayrağı ile Türk bayrağının, Türk heyetinin uyarısı üzerine salona getirilmesi olayının kendisine sorulması üzerine, şunları belirtti: ''Önceki Bosna-Hersek ziyaretimde Banya Luka'ya (Bosna'da Sırpların yoğun yaşadığı şehir) gittim. Banya Luka'ya giderken Türkiye'nin hiç taraflılığı ve ön yargısı oladığını göstermek istedik. Banya Luka, Bosna'nın bir parçasıdır. Dünyanın her yerinde konuk ve misafirin bayrağı konulur. Daha önceden diğer ülkelerin bakanlarının ziyaretleri sırasında Bosna-Hersek bayrağının olmadığını biliyorum. Belki de bazı insanlar provokasyon istiyor. Fakat Bosna-Hersek'in uluslararası alanda tanınmış bir ülkedir, bu nedenle de bayrağının salonda olması gerekiyordu.'' Davutoğlu, Bosna-Hersek'te geçen yıl yapılan seçimlere rağmen, halen devlet düzeyinde hükümetin kurulamamış olmasından dolayı üzgün olduğunu da ifade ederek, bu konuda Bosna-Hersek'e destek olmak istediklerini, önceki gelişinde bu yüzden Banya Luka'yı ziyaret ettiğini vurguladı. Bosna Hersek'te ''herkesin ve bütün tarafların'' katılımıyla hükümetin kurulması gerektiğine işaret eden Davutoğlu, ''İşleyen bir hükümet olsaydı Bosna Hersek Avrupa'da turistik ve ekonomik anlamda önemli bir yer tutabilirdi'' ifadesini kulandı. Bu ülkenin bu yapısıyla hep sorun çıkabilecek bir yer olduğuna ilişkin bir resim oluşturulduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Yerli siyasi liderlerle bu konuyu da görüşeceğim. Bayramlarını kutlayacağım, çünkü Bosna'nın kalplerimizde özel yeri vardır'' açıklamasında bulundu.