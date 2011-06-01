Davutoğlu’nun makam aracı çocuğa çarptı

T24 - Seçim çalışmalarını Konya'da sürdüren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun makam aracı, aniden yola fırlayan bir çocuğa çarptı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun makam aracı, seçim çalışmaları çerçevesinde Bozkır'a giderken aniden yola fırlayan Fatmanur Atalay isimli 8 yaşındaki çocuğa çarptı.



Konvoyun geçtiği sırada kardeşleriyle birlikte yol kenarında olan Fatmanur'u yola fırlarken kardeşlerinin engellemeye çalıştığı gözlendi.



Çocuğa çarpmamak için manevra yapan araç, başarılı olamadı. Makam aracı manevra yaparken önündeki araca da çarptı.



Ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun sağlık durumu henüz bilinmiyor.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve beraberindeki heyet de ambulansın ardından hastaneye gitti.





