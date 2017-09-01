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Davutoğlu'nun korumasıyla tartışan öğretmen gözaltına alındı

Davutoğlu'nu yakından görmek isteyen bir öğretmen 'polise hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

01 Eylül 2017 16:28

Eski Başbakan ve AKP Milletvekili Ahmet Davutoğlu, bayram namazını Konya'da Mevlana Müzesi'nin yanındaki Sultan Selim Camii'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Davutoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Davutoğlu, daha sonra kendisi bekleyenlere selamlaşıp, bazılarıyla da özçekim yaptı. Bu sırada Davutoğlu’nun kadın yakın koruması, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğunu söyleyen Yakup Büyükkaragöz'e, biraz geri çekilmesi yönünde uyarıda bulundu.

DHA'nın aktardığı habere göre Büyükkaragöz de, "Etrafta birçok kişi var. Niçin bana geri çekilin diyorsunuz? Ben sadece izliyorum'' dedi. Bunun üzerine kadın koruma polisi ve Büyükkaragöz tartışmaya başladı.

"Kötü bir niyetim yoktu"

Tartışmaya diğer yakın korumalar da katıldı. Ardından yakın korumaları, görevli polislere, 'Polise hakaret' ettiği iddiasıyla  Büyükkaragöz’ün gözaltına alınmasını istedi.

Gözaltına alınan Büyükkaragöz, ''Benim kötü bir niyetim yoktu. Sayın Davutoğlu'nu yakından ilk kez gördüm ve sadece izliyordum. Etrafta da o kadar izleyen kişi var. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı. Sonuçta kendisi bizim hemşerimiz, başbakanımız. Anlam veremediğim şekilde yakın korumaları tepki gösterdi'' dedi.

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