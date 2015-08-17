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Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun korumaları birbirine girdi

Şehit cenazesinde korumalar arasında çıkan tartışma gerginliğe sebep oldu

17 Ağustos 2015 19:37

Şehit Astsubay Başçavuş Nurettin Öztürk’ün Kocatepe Camii’ndeki cenaze töreninden sonra Başbakanlık ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun korumaları arasında arbede yaşandı.

Top aracına konulan cenaze uzaklaşırken korumaları da Kılıçdaroğlu’nu alandan götürmek için makam aracını getirtmeye çalıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu sırada Başbakanlık korumaları, “Emir gelmedi” diyerek aracı bariyerlerden içeri almak istemedi. Önce aracın makam şoförü inerek Başbakanlık korumalarıyla tartıştı ve bariyerleri geçti. Başbakanlık korumaları aracın önüne geçerek geçişini engelleyince bu kez Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürü koşarak gelip müdahale etti. CHP liderinin koruma müdürü ile Başbakanlık korumaları arasında kısa süre arbede yaşandı. Başbakanlık korumalarının engelleme çabalarına karşın polisleri birkaç metre sürükleyen araç, barikatı aşarak ilerledi.

 

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