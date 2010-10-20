-DAVUTOĞLU'NUN KİTABINA KATAR'DA ALKIŞ DOHA (A.A) - 20.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Stratejik Derinlik - Türkiye'nin Uluslararası Konumu" adlı kitabının Arapça baskısının Katar'da düzenlenen tanıtımına katıldı. El Cezire Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yayımlanan Arapça baskının Doha Sheraton Otel'de düzenlenen tanıtımında davetlilere hitap eden Bakan Davutoğlu'nun sözleri, zaman zaman alkışlarla kesildi. Katar'da temaslarda bulunan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi ve Katarlı üst düzey yetkililerin de katıldığı tanıtım toplantısında Ahmet Davutoğlu, "modern Türk dış politikasının mimarı" olarak tanıtıldı. Toplantıda bir konuşma yaparak katılımcıların sorularını yanıtlayan Davutoğlu, kitabı Dışişleri Bakanı ya da Başbakan Başdanışmanlığı gibi resmi bir görev düşüncesi olmadığı dönemde üniversitede bir Türk aydını olarak kaleme aldığını söyledi. Bir yıl sonra başdanışman olduğunda akademik bir çalışmanın pratiğe geçirilmesini test etme şansı bulduğunu belirten Davutoğlu, kitabın ardından biri tarihi derinlik, diğeri felsefi derinlik olmak üzere iki ek kitap yazmayı planladığını, ancak yoğun iş temposu dolayısıyla bunun mümkün olmadığını ifade etti. Çalışmasıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu çevreye dair teorik bir çerçeve ortaya koyduğunu bildiren Bakan Davutoğlu, Türkiye'nin görünen çevresinin gerisindeki asıl çevreyi anlatmaya çalıştığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, kitabı Soğuk Savaş döneminin sonunda kaleme aldığını belirterek, Soğuk Savaş sırasında normal olmayan bir durum yaşandığını, coğrafyaların hatta ülkelerin kutuplara bölünmüş olduğunu anımsattı. Kitabında tarihi normalleştirmek üzere teorik bir çatı oluşturmaya çalıştığını için "Tarihin normalleştirilmesi" olarak adlandırdığını söyleyen Davutoğlu, Türkiye'yi çevreleyen bölgede bir aydın olarak "tarihi yeniden yorumlamaya" ve "akışını normalleştirmeye" çalıştığını anlattı. Davutoğlu, "Bu, Türk dış politikasına dair bir kitap olmasına rağmen coğrafya ve tarihin nasıl yeniden yorumlanacağına ilişkin olduğu için bütün ülkelere de uygulanabilir" dedi. Davutoğlu, "Kitabımda stratejik derinlik olarak adlandırdığım yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu söyledim. Stratejik derinlik, sınırlarımızla sınırlı kalmamamız, çevre bölgelerle yeniden bütünleşmemiz gerektiği anlamına geliyor" diye konuştu. Sünni, Şii, Türk, Kürt, Arap, İranlı, Müslüman, Hristiyan bütün unsurların yan yana yaşadığı coğrafyada herkesin aynı kaderi paylaştığını kaydeden Davutoğlu, şöyle devam etti: "Hürriyet ve güvenlik, komşularla sıfır sorun, ekonomik dayanışma, yüksek düzey siyasi diyalog, çok kültürlü birlikte yaşam ve güvenli çevre temelinde yeni bir bölgesel vizyona sahip olmalıyız. Yeni bir küresel bir vizyona da sahip olmamız gerekli. Bu vizyon sadece iç ya da bölgesel problemlerle ilgilenmemeli, küresel güçlerle ve kurumlarla ilgili olmalı." Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bölgede karşılaşılan tüm krizlere, bütün sorunlara rağmen güçlü bir tarih bilinci ve güçlü bir özgüvene sahip olunduğunun bilinmesi gerektiğini, sorunların yine bölgede yaşayanlarca çözülebileceğini vurguladı. Afro-Avrasya bölgesinin tam ortasında coğrafi, jeopolitik olarak önemli bir çevreye ve tarihi bir derinliğe sahip olunduğunu belirten Davutoğlu, "Yeni bir stratejik düşünme şekli oluşturmaya ihtiyaç var. Benim kitabım bunun için bir çağrıdır. Sadece Türkiye için değil bölgedeki bütün entelektüeller ve kurumlar için de" dedi. Kitabının Arapça baskısının Arap dünyasında teorik tartışmalara yardımcı olacağını düşündüğünü bildiren Davutoğlu, "Çünkü Türkiye ile Arap dünyası arasında bir fark görmüyorum. Birlikte yaşamayı sürdüreceğiz. Uluslararası şartlar Araplarla Türkleri ayıramaz. Birlikte yaşadık ve kıyamete kadar birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Sözleri salonda alkışlarla karşılanan Davutoğlu, bölgedeki sorunlar karşısında artık "bekle gör" politikası yerine barış için proaktif bir politika ve diplomasi benimsenmesi gerektiğini belirtti. Davutoğlu, sözlerine "Gelecek 10-20 yıl içinde bölgemiz ekonomik, politik ve kültürel anlamda en çekici bölge olacak. Önümüzde altın bir çağ var" diyerek son verdi. -İLK BASKI KATAR'DA TÜKENDİ- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bir Türk aydını olarak ortaya koyduğu bir çalışmanın bu derece geniş bir etki uyandırmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kendisine kitabın ilk baskısının Katar'da tükendiği bilgisinin verildiğini söyleyen Davutoğlu, şunları kaydetti: "Bu benim şahsıma dönük bir ilgiden daha çok Türkiye'ye dönük bir ilgidir. Türkiye'de olan bitene Türkiye'nin artan gücüne ve bir anlamda Türkiye'de yaşananlara Arap halkının gösterdiği bölgenin gösterdiği yakın ilgi bakımından doğrusu mutluyum. Akademisyen zaten yazdığı kitabı okunması için yazar. Okunmuş olması dolayısıyla çok mutluyum." Davutoğlu, kitabın bu baskısı için, ilk baskı tarihi olan 2001 yılından bu yana Türk dış politikası vizyonu, Orta Doğu ve Türk-Arap ilişkileri hakkında 40 sayfalık ek bir bölüm kaleme aldı.