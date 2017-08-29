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Davutoğlu'nun eski danışmanı "AK Parti Konya'yı kaybediyor" dedi, rektör tepki gösterdi: Bir yere gitmez!

"Konya durduğu yerde durur, 'Reis'ine ve ideallerine her zaman bağlıdır"

29 Ağustos 2017 14:24

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem "stratejik danışmanlığı"nı üstlenen yazar Atılgan Bayar ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin arasında "Konya" tartışması yaşandı. 

Sosyal medyada yürütülen tartışma, Atılgan Bayar'ın "AK Parti Konya'yı kaybediyor. Pelikan kına yaksın" paylaşımıyla başladı. Söz konusu paylaşımı alıntılayan rektör Şahin, "Abartmayın, Konya bir yere gitmez" dedi. Bunun üzerine Bayar'ın "Garanti mi veriyorsunuz?" diye sorduğu tartışma, şöyle devam etti:

Mustafa Şahin: Konya durduğu yerde durur, Reisine ve ideallerine her zaman bağlıdır. Gerisi tamamen boş laflardır.

Atılgan Bayar: Adayınız da Hilal Kaplan, Metin bilmem ne, Fuat Uğur, Cem Küçük olsun.

Mustafa Şahin: Siz kendinizi fazla yormayın, Konya kendi adaylarını çıkarır ve desteğini verir.

Atılgan Bayar: Siz de siyaseti bırakıp rektörlük yapın.

Mustafa Şahin: Teşekkür ederim, ama Konya hakkında herkesin konuştuğu yerde bir Konyalı olarak susmamı beklemeyin.

Atılgan Bayar: Hoca, sen Konyalılara iftira ve hakareti müdafa ettin. Iyi siyasi yatırım gibi gördün. Ama bence pek öyle değil.

Mustafa Şahin: Benim söze giriş noktam "Konya'nın kaybedildiği" cümlesidir.

Atılgan Bayar: Koskoca Rektör, bağlamını bilmediği lafa girmemeli o hâlde.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da
tepkili

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da, Atılgan Bayar'ın "AK Parti Konya'yı kaybediyor" paylaşımına tepki gösterdi. Bayar'ın ilgili paylaşımını alıntılayan Akış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Konya mitinginden bir görüntü paylaşarak şunu yazdı:

"Bağa girdim üzüm yok. El yârinde gözüm yok. Ben yârimi tanırım. Başkasına sözüm yok"

Bayar'ın Akış'a yanıtı ise, "Bağlamı anladınız mı? Yoksa Pelikan'a mı sahip çıkıyorsunuz? Size 'başkasında gözün var,' diyen mi oldu? Pelikan başa bela diyorum, siz bu tweeti atıyorsunuz. 2011'de 'Erdoğan Atatürk'ü aşmıştır' analizi yapan birine bunu yazmanızın anlamı ne? Birbirimize Reis propagandası yapmayı bırakıp, sorunları görelim" oldu.

Bayar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde "İslam dünyasına uygulanan zulme ve bölünmeye karşı tek başına dik duran Erdoğan; fiili olarak halife-i rû-yi zemindir. Biat ediyorum" demişti. Bayar'ın açıklaması, tartışmalara yol açmıştı.

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Atılgan BayarAhmet DavutoğluSelçuk ÜniversitesiMustafa Şahin

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