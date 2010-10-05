-DAVUTOĞLU'NUN EŞİ PAKİSTAN'DA 15 GÜN GÖNÜLLÜ ÇALIŞACAK ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Pakistan için verdiği yardım yemeğinde, Dışişleri mensupları tarafından bugüne kadar toplanan 2 milyon TL'ye ek olarak, 600 bin TL daha toplandı. Davutoğlu'nun doktor eşi Sare Davutoğlu da Pakistan'a giderek, 15 gün boyunca doktorluk yapmaya gönüllü oldu. Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nin (DMEDD) Pakistan'daki sel felaketi nedeniyle başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde Davutoğlu'nun verdiği yemekte, bir bağış masası kuruldu. Yemeğe katılanlardan arzu edenler konuşmaların ardından bağışlarını bu masaya aktardı. Gece sonunda toplanan para 600 bin lirayı buldu. DMEDD, daha önce de 2 milyon TL'lik yardım toplamıştı. Bu arada, Bakan Davutoğlu'nun doktor eşi Sare Davutoğlu da 30 bin liralık yardımının yanı sıra onursal başkanı olduğu DMEDD'in bu yardımlarla kuracağı sağlık merkezinin açılmasının ardından Pakistan'a giderek, 15 gün boyunca doktorluk yapmaya gönüllü oldu. Öte yandan, Davutoğlu çiftinin kızları Hacer Büke Davutoğlu'nun da harçlığından kampanyaya 250 lira verdiği öğrenildi. -GARSONLAR DA BAĞIŞ YAPTI Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun yardım yemeğindeki duygusal konuşmasından sonra yemekte hizmette bulunan garsonların bahşişlerini almayarak bağışta bulundukları, ayrıca kendi aralarında da 250 lira toplayarak DMEDD yetkililerine verdikleri öğrenildi. Yemek sırasındaki protokol konuşmalarının ardından katılımcı bakanlar da kısa olarak hislerini dile getirerek, Pakistan'a yardım çağrısında bulundular. -PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ AZİZUDDİN- Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Tarık Azizuddin, yemekte yaptığı konuşmada, gerek Türk hükümeti gerekse Türk halkına cömert yardımları dolayısıyla teşekkür etti. Türk halkının bu zorlu günlerinde Pakistan halkı ile dayanışmasını gösterdiğini belirten Büyükelçi Azizuddin, Türkiye'nin yardımlarına çok değer verdiklerini söyledi. Büyükelçi Azizuddin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla da müteşekkir olduklarını, aynı heyecanla Başbakan Erdoğan'ı da beklediklerini, Pakistan'ın tahmin edilemeyecek ölçüde bir felaketle karşı karşıya bulunduğunu ifade etti. -AA'DAN FOTOĞRAF SERGİSİ VE BAĞIŞ- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi de bir konuşma yaparak, Pakistan'daki felaketi ve bu felaketten etkilenenlerin fotoğraflarından oluşan sergi hakkında bilgi verdi. Bengi, bu serginin önemli bir bölümünün AA çalışanlarının çektiği fotoğraflardan oluştuğunu, diğer kısmının da işbirliği yapılan ajanslardan alındığını belirtti. Hilmi Bengi, AA'nın Pakistan Temsilcisinin felaketin ilk anlarından itibaren dramı bizzat yaşayan birisi olarak çektiği fotoğrafların da sergide yer aldığını kaydetti. Kızılay ekibi ile bölgeye giden AA çalışanlarının da orada uzun süre kaldığını, hatta ramazan ayında orada bir de iftar yemeği verdiklerini aktaran Bengi, bunun çok anlamlı bir jest olduğunu söyledi. Bengi, AA çalışanları olarak bir yardım kampanyası düzenlediklerini, elde edilen bağışların bir bölümünü de DMEDD'in kampanyasına destek olarak aktardığını bildirdi. Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Babür Hızlan da yemeğe bir mesaj göndererek, Pakistan'a yardım çağrısında bulundu. Büyükelçi Birnur Ertekligil de Emine Erdoğan ile yaptıkları Pakistan ziyaretinde edindiği izlenimleri aktardı.